Vladyslav Vanat i Fran Beltrán s’afegeixen a la infermeria del Girona

Ni l'ucraïnès ni el nou fitxatge van acabar el partit al Pizjuán

Fran Beltrán, en una cursa al Pizjuán.

Fran Beltrán, en una cursa al Pizjuán. / LaLiga

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Més enllà del mal sabor que va deixar el temps afegit al Ramón Sánchez-Pizjuán, el Girona va lamentar el fet que dos dels seus futbolistes s’haguessin de retirar del terreny de joc a conseqüència de problemes físics. Ni Vladyslav Vanat ni Fran Beltrán van poder completar els noranta minuts, amb la qual cosa els gironins tanquen una setmana negra, en aquest sentit. Pel camí també han caigut Ter Stegen i Àlex Moreno.

El primer a renunciar va ser Vanat, substituït al descans. En principi, tal com va confessar Míchel Sánchez al final del partit, el davanter ucraïnès notava una punxada després d’un cop. Més endavant va ser el torn de Fran Beltrán, que va llançar-se a terra i va demanar el canvi. Míchel també va dir que sentia molèsties a la planta del peu. En les pròximes hores, se’ls farà proves per establir un diagnòstic clar.

Pel que fa a les lesions, el Girona està de pega. Els últims dies han estat nefastos. Tot va començar amb la notícia que deixava el futur gironí de Ter Stegen pràcticament acabat: el porter alemany es va lesionar a Oviedo, es va operar aquest cap de setmana, i segurament ja no tornarà a jugar més. Cedit pel Barça, va venir a Montilivi per deixar a la banqueta a Gazzaniga, però l’argentí va tornar a ser titular a Sevilla, perquè Míchel no va tenir més remei. La direcció esportiva no s’ha creuat de braços i ja ha tancat l’arribada de Rubén Blanco, que es confirmarà aviat; perquè no volia quedar-se tan sols amb Vladyslav Krapyvtsov com a competència en cas d’emergència.

La porteria no és l’única zona en què el Girona ha patit, aquestes darreres hores. Perquè Àlex Moreno s’estarà unes sis setmanes fora de joc, per una trencadissa al soli. Al Pizjuán va ser Arnau qui va ocupar el seu lloc, provocant l’entrada d’Hugo Rincón a la banda dreta, que va fer un partit més que correcte, repartint l’assistència del gol a Lemar en els primers instants.

