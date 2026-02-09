Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau
La Penya Gironina va aconseguir aturar el primer intent però la campanya de mecenatge per trobar-li un pis no ha reeixit i ara, els membres asseguren que serà "difícil" frenar-ho
La Penya Gironina va engegar la primavera passada una campanya de mecenatge per mirar de trobar un pis per a l’Effah Kingsford. Conegut com en Sisplau, el carismàtic aficionat del Girona, que cada partit entra a Montilivi amb un bombo i demanant a l’afició «si us plau» que animi tenia un ordre de desnonament del seu pis a Salt i corria el risc de ser desallotjat. Amb l’ajuda del seu advocat, la Penya, d’entrada, va aconseguir aturar el primer desnonament, però la jutgessa del cas ha emès una nova ordre de desallotjament per Kisnford i la seva família programada per divendres a les nou del matí.
La Penya assegura en un comunicat, que com que es tracta d’un immoble d’un particular, serà més complicat impedir el desallotjament. Tot i això, manté el compromís d’intentar frenar aquesta situació adversa. La campanya per ajudar en Sisplau va acabar al desembre amb 9.000 euros recaptats, xifra que va obligar a descartar la idea de comprar-li un pis. Aquests diners romanen en custòdia de la Penya Gironina que els té, sota contracte, guardats únicament per l’adquisició d’un pis per a en Sisplau. Si abans del 31 de desembre no s’assoleix una solució viable, la Penya convocarà una junta extraordinària per tal de discutir i acordar el futur d’aquest projecte solidari.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats