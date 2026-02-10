El Girona torna a amagar entrades per un derbi que presenta el cartell de sold-out
L’entitat gironina celebrarà el cinquè aniversari de La Gran Recerca amb més misteri i nous premis, com assistir al partit contra el Barça
«És una de les iniciatives més esperades per l’afició», assegura el Girona, referint-se a La Gran Recerca, que tornarà dijous, en la setmana prèvia al derbi català de dilluns vinent a Montilivi contra el Barça. En el cinquè aniversari del joc, s’esperen més novetats destacades i més emoció que mai: els participants podran guanyar dues entrades per al Girona-Barça, que estarà ple, perquè ja s'ha penjat el cartell de sold-out. Per fer-ho possible, caldrà seguir atentament les Stories del compte oficial del club a Instagram.
A diferència d’altres edicions, aquest any el Girona no comunicarà ni les hores ni les poblacions on tindrà lloc La Gran Recerca fins 30 minuts abans. Això sí, indica que «els aficionats més observadors podran trobar totes les pistes amagades dins del vídeo oficial d’anunci, on es revelen subtilment les claus per anticipar-se».
El club gironí afegeix que, a banda de les dues entrades esmentades, «a totes les poblacions també s’amagarà la tercera equipació de l’Orgull Gironí».
En comptes d’amagar els premis en cofres, el Girona farà servir sobres, per potenciar l’enginy i l’atenció dels participants, ja que seran més complicats de trobar.
Una de les edicions més recordades és la tercera, quan centenars d’aficionats van córrer pels carrers de Perpinyà, Mataró, Vic, La Bisbal d’Empordà i Girona, per, hores més tard, veure com el conjunt de Míchel guanyava 4-2 al Barça i s’assegurava la Champions. Segons el club, «amb una iniciativa així, reforcem el vincle amb l’afició i el territori. Apostem per experiències innovadores que permeten viure el sentiment blanc-i-vermell més enllà del partit».
