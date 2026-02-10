Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rubén Blanco ja és del Girona

El club fa oficial l'arribada del gallec, lliure, amb passat a l'Olympique de Marsella i el Celta, i ja torna a tenir tres porters disponibles

Després de 147 partits amb el Celta a Primera, el gallec va fitxar el 2022 pel Marsella, on no ha tingut continuïtat i no jugava des del febrer del 2024

Rubén Blanco arriba lliure del Marsella

Rubén Blanco arriba lliure del Marsella / X

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Diumenge passat al camp del Sevilla, Paulo Gazzaniga va veure la quarta targeta groga de la temporada per, segons l'àrbitre, perdre temps. L'argentí es queda doncs a una amonestació de complir sanció, una situació que, amb Ter Stegen, lesionat, Livakovic fora i Juan Carlos sense inscriure també per lesió, deixaria Míchel amb Krapyvtsov com a únic porter del primer equip disponible. Un escenari temerari i arriscat que va fer que, arran de la lesió de Ter Stegen, el club s'activés en la recerca d'un altre porter. L'escollit va ser Rubén Blanco, que avui ha estat anunciat oficialment com a nou jugador blanc-i-vermell d'aquí a final de temporada. Blanco, de trenta anys, pot ser inscrit fora del mercat perquè arriba lliure de contracte i el Girona té fitxes disponibles. El gallec aterra a Montilivi després d'una experiència de dues temporades i mitja poc reeixides a l'Olympique de Marsella. Abans, havia fet carrera al Celta, amb qui va debutar amb disset anys i va estar-se deu temporades a Primera Divisió (142 partits). Això sí, entre lesions i la poca confiança dels entrenadors, Blanco fa dos anys que nojuga un partit. El darrer va ser el febrer del 2024 contra el Brest.

Internacional en categories inferiors i fins a la sub21, Blanco era un antic desig de la direcció esportiva del Girona, que ja havia intentat el seu fitxatge diverses vegades. Finalment, la necessitat i la situació d'atur del gallec han confluït perquè pugui convertir-se en jugador gironí. La idea és que s'incorpori immediatament als entrenaments i dilluns pugui estar a la convocatòria pel partit contra el Barça. Davant el Sevilla, el tercer porter va ser el jove búlgar del filial, Aleksander Andreev.

TEMES

