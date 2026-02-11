Els cinc superherois del Girona
Gazzaniga, Vitor Reis, Rincón, Iván Martín i Joel Roca són els únics que no han trepitjat la infermeria, on ja hi és també Àlex Moreno, que estarà sis setmanes de baixa per la lesió al soli que es va fer a Oviedo
El Girona va confirmar ahir que Àlex Moreno estarà sis setmanes de baixa arran d’una lesió al soli de la cama esquerra que es va fer en el partit de fa quinze dies al camp de l’Oviedo. L’absència del penedesenc és un greu contratemps per a Míchel que veu com perd el seu únic lateral esquerre pur de la plantilla. Sense Moreno, Arnau Martínez va ser l’escollit per jugar a l’esquerra en una de les solucions imaginàries que ha hagut de trobar Míchel aquesta temporada per culpa de les lesions. Àlex Moreno era, fins ara, un dels pocs intocables i que havia esquivat els problemes físics aquest curs, però també ha caigut. Com ho ha fet la major part de la plantilla. De fet, la plaga va començar ja a l’estiu amb Tsygankov, Artero i Bryan Gil, que ja van arribar lesionats a la pretemporada i la trencadissa de Juan Carlos al genoll. A partir d’aquí, han anat caient tots com mosques en un moment o altre del curs fins a deixar només sis jugadors sans i estalvis sense problemes físics. Els afortunats són Gazzaniga, RincónVitor ReisIván Martín i Joel Roca. Vanat tampoc ha estat baixa en cap partit però, l’ucraïnès es va perdre la segona part dels duels a Anoeta i a Sevilla per problemes físics. A més a més, al Pizjúan va rebre un fort cop al quàdriceps i està pendent de saber si podrà estar en condicions de jugar dilluns contra el Barça. A la llista de superherois hi podria entrar també Arnau Martínez a qui només una grip A molt forta el va deixar fora de combat al camp de l’Elx. També una bona febrada va estar a punt de fer humà Gazzaniga, però la negativa de Livakovic de jugar contra l’Ourense CF a la Copa, va fer que forcés i jugués malalt.
Amb els dits d’una mà es poden comptar, doncs, els jugadors que no han tingut cap lesió o problema físic aquesta temporada. Evidentment, és normal que durant l’any hi hagi lesions, molèsties i malalties, només faltaria. Tanmateix, enguany a Montilivi, la temuda plaga de les lesions està fent força mal. D’entrada, ha deixat fora de combat per tota la temporada Juan Carlos, Portu, amb greus lesions al genoll, i possiblement, també Van de Beek, tot i que el neerlandès confia poder reaparèixer abans d’acabar el juny del trencament del tendó d’Aquil·les. A Ter Stegen tampoc se l’espera ja per culpa del trencament als isquiotibials que podria haver afectat el tendó i del qual es va operar divendres passat.
Pendents de Fran Beltrán
Tampoc està encara disponible Ounahi, que va fer-se amb durant la Copa d’Àfrica i en té per una setmana més pel cap baix. El marroquí no juga amb el Girona des d’Anoeta. Amb força probabilitat, Míchel tampoc hauria de poder comptar dilluns amb Fran Beltrán. El castellà, indiscutible pel tècnic des que va arribar, es va fer mal a Sevilla al peu i està pendent del resultat de les proves per determinar un diagnòstic precís de la lesió.
El llistat de baixes pel derbi català s’acaba aquí. Tot i això, són uns quants els jugadors blanc-i-vermells que han hagut de passar per la infermeria del club aquest any. Els darrers de sortir-ne han estat Witsel i Stuani, tocats del soli. També en va escapar Francés, que es va fer un esquinç als lligaments del turmell contra el València. Tampoc hi és ja David López, recuperat d’una lesió al bíceps femoral a principis d’octubre, de la qual va recaure i que ha fet que encara no hagi tornat a jugar. A la infermeria també hi va passar Krapyvtsov al novembre arran d’una lesió al turmell que amb Ucraïna sub21 i Blind, amb un problema a les cervicals. Per la seva banda, Abel Ruiz també ja està recuperat de la ruptura muscular al quàdriceps que va patir al desembre, però no ha reaparegut encara.
Qui també ha estat unes quantes jornades fora de combat per diversos problemes ha estat Lemar. El francès, tanmateix, els ha deixat tots enrere i ara somriu mentre encadena cinc titularitats consecutives. A la llarga llista de lesionats també hi va ser Yangel Herrera, lesionat al segon partit a Vila-real abans d'anar-se'n a la Reial i Livakovic, amb unes molèsties a l'esquena que li van impedir ser a Inca a la Copa.
