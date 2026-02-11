Míchel fa saltar les alarmes al Girona: "Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier"
L'entrenador de Vallecas acaba el seu contracte a Montilivi el pròxim 30 de juny; de moment, la seva renovació segueix a l'aire
Àlex Calaff
La renovació de Míchel no està assegurada al Girona. Ni de bon tros. Lluny de tenir un curs tranquil, la present temporada està exigint el màxim a l'entrenador de Vallecas: un mercat estiuenc a contrarellotge, mala fortuna amb les lesions, massa a prop del descens… Tot això, després d'una campanya complicadíssima, en la qual es va començar amb la il·lusió de debutar a la Champions League i es va acabar amb el monumental desgast de lluitar per la permanència.
La felicitat de Míchel a Girona no es pot falsejar. És genuïna. Ho ha demostrat en incomptables ocasions, i Montilivi també li ho ha deixat clar a l'entrenador. La comunió amb el club i la ciutat ha estat espectacular. Des del primer dia. Amb aquesta ja seran cinc temporades al càrrec de l'equip. I, de moment, el seu futur està a l'aire.
El seu contracte acaba el pròxim 30 de juny i Quique Cárcel, director esportiu, li ha tirat la canya cada vegada que ha tingut oportunitat. L'última, en la roda de premsa per a fer balanç del mercat hivernal: “Ell sap que el Girona i Quique Cárcel volen que renovi. Ho he dit moltes vegades. Crec que el que fa Míchel és el més assenyat: treballar en el dia a dia… El futur és aquest: volem que continuï. Jo estic convençut que ell és feliç aquí. Espero que això acabi amb la seva renovació”, va comentar.
No obstant això, també va recalcar la dificultat de la temporada: “Vull recordar la realitat d'enguany: és complicat, l'arrencada va ser duríssima… Mercat a última hora, resultats dolents… Això va dificultar la situació al míster”, va expressar.
La Premier League, una temptació per a Míchel
L'entrenador, preguntat per la situació, va respondre el següent: “No hem parlat de la meva renovació perquè la situació és la que és. Hem d'estar focalitzats en la competició. Però no per mi, pel Girona. Sempre he dit que soc feliç aquí, és la millor etapa de la meva vida com a entrenador. He sentit sempre la confiança i seguretat de tots aquí. El club sempre ha tingut un projecte molt bo per a mi. Feliç i veurem més endavant. Necessitem seguir a Primera, és el més important. El Girona i jo tenim la sensació que junts sempre hem estat bé. Si podem seguir, ja ho veurem, depèn del futbol”.
Després d'aquest "depèn del futbol", les seves paraules a El Larguero hauran generat algun ensurt a Girona. Parlant de la lliga anglesa, Míchel, que destaca per ser un home sincer, va confessar l'atractiu que li genera la competició i va reconèixer que li agradaria dirigir en la Premier League: “La lliga anglesa és espectacular. El salt és important per l'idioma. M'estic formant en això també per si algun dia sorgeix l'oportunitat. És una experiència que m'agradaria viure, encara que vull apostar per LaLiga i que siguem més forts com a lliga: millors instal·lacions, futbol formatius… Això farà que vinguin grans jugadors”.
“La Premier League m'encanta… Els camps són increïbles, les aficions, els clubs… És una lliga que atrau molt. Vaig estar veient el West Ham-United i quin gol, quina putada per a Paco (Jémez), que estaven allà gairebé sortint del descens. Ja saps que jo sempre dic el que penso. A Girona soc molt feliç i és la meva millor etapa com a entrenador”, va afegir.
De moment, la realitat és que Míchel està centrat al cent per cent al Girona i a acabar la temporada en una zona còmoda. Com ell mateix va recalcar, l'important és aconseguir el millor per al club, i això és estar a Primera. El seu futur l'abordarà quan això estigui garantit.
