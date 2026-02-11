La visita al Llevant, un dissabte a la tarda
El Girona visitarà el Ciutat de València el dissabte 7 de març a 1/4 de 5
La Lliga ha anunciat aquesta tarda els horaris corresponents a la 27a jornada en què el Girona visitarà el camp del Llevant. El partit al Ciutat de València ha quedat fixat pel dissabte 7 de març a la tarda (1/4 de 5). Abans, els de Míchel s'enfrontaran al Barça dilluns que ve, visitaran l'Alabès el dilluns següent i rebran el Celta a Montilivi el diumenge 1 de març al vespre.
