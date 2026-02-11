Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La visita al Llevant, un dissabte a la tarda

El Girona visitarà el Ciutat de València el dissabte 7 de març a 1/4 de 5

El Levant va guanyar 0-4 a Montilivi a la primera volta

El Levant va guanyar 0-4 a Montilivi a la primera volta / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha anunciat aquesta tarda els horaris corresponents a la 27a jornada en què el Girona visitarà el camp del Llevant. El partit al Ciutat de València ha quedat fixat pel dissabte 7 de març a la tarda (1/4 de 5). Abans, els de Míchel s'enfrontaran al Barça dilluns que ve, visitaran l'Alabès el dilluns següent i rebran el Celta a Montilivi el diumenge 1 de març al vespre.

El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín

El Congrés aprova aquest dijous la llei de Junts que endureix les penes per multireincidència en furts i estafes

La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

Deco: «Lamine té un avantatge sobre els altres, és molt intel·ligent, ha après molt a la vida»

"Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"

Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

“És igual que tu!”: la frase dels fills de Shakira que ha encès el documental d’Alejandro Sanz

