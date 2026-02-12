Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ounahi comença a treballar amb la resta del grup

El marroquí avança la recuperació i fa part de l’entrenament amb el grup per primer cop

Ounahi intenta escapar-se d'Oriol Rey (Llevant)

Ounahi intenta escapar-se d'Oriol Rey (Llevant) / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Enmig d’allau de males notícies en forma de lesions d’Àlex Moreno i de Marc-André Ter Stegen i pendent de l’estat físic de Vanat i Fran Beltrán, ahir va aparèixer una escletxa de claror a la Massana. Azzedine Ounahi va trepitjar la gespa de la Ciutat Esportiva per fer una part de l’entrenament al camp amb la resta dels seus companys. Va ser la primera vegada després que tornés amb una lesió al soli de la Copa d’Àfrica i que li ha impedit disputar cap minut aquest 2026 amb l’equip. Míchel encara no espera Ounahi per dilluns en el derbi contra el Barça, però que comenci a fer part de la feina amb el grup és una excel·lent notícia per al tècnic. Perquè el marroquí és un dels jugadors diferencials que té el Girona de cara a porteria rival. De fet, abans que se n’anés a la Copa d’Àfrica al desembre havia marcat tres gols i repartit una assistència, a més a més de forçar un penal. L’equip enyora el talent del marroquí però, la seva absència ha provocat el pas endavant d’un Lemar consolidat a l’onze i que a Sevilla va veure porteria per primera vegada.

La recuperació del marroquí donarà a Míchel més alternatives per a la mitja punta, on a banda de Lemar, també hi ha actuat Iván Martín i, darrerament, Claudio Echeverri. El jove argentí cedit pel Manchester City acumula minuts de revulsiu des que va ser inscrit al mercat d’hivern. De titular encara no s’hi ha estrenat.

