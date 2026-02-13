El Girona B-Olot es jugarà al Municipal de Vidreres
El derbi gironí, corresponent a la jornada 24, es disputarà el proper diumenge 22 de febrer a les 12:30h
El filial blanc-i-vermell descarta anar a Montilivi
A Montilivi s’ultimen els preparatius per acollir dilluns vinent una de les grans cites de la temporada, el Girona-Barça, i després ja no hi tornarà a haver futbol fins al primer de març, quan el Celta visiti el conjunt que dirigeix Míchel Sánchez. Tenint en compte que entremig hi ha un cap de setmana net a l’estadi gironí perquè el Girona té el desplaçament a Vitòria davant l’Alabès, quedava la possibilitat que es tornessin a obrir les portes de la llar del primer equip al Girona B amb motiu del derbi contra l’Olot que es disputarà el diumenge 22 de febrer, com ja ha passat al llarg del curs en duels atractius com el del Barça Atlètic i l’Espanyol, però finalment s’ha descartat aquesta opció i l’encontre entre els dos equips gironins de Segona RFEF es jugarà al Municipal de Vidreres, seu habitual dels de Quique Álvarez des de l’ascens. L’horari està previst per a les 12:30 hores i es podrà veure per la Xarxa.
La notícia ha estat rebuda amb certa desil·lusió a l’Olot, que tenia el derbi gironí de la segona volta marcat en vermell al calendari amb l’esperança que es desenvolupés en un escenari de Primera Divisió i amb passat recent a la Champions.
El partit de la primera volta al Municipal d’Olot va acabar amb victòria local per 2-1 i els golejadors van ser Martí Soler, autor del doblet que va significar la remuntada dels olotins, i Arango per part del filial blanc-i-vermell. Aleshores, es van arreplegar més d’un miler d’espectadors a la grada i s’esperava que en aquesta ocasió també hi hagués bona afluència de públic, però, per força, la xifra disminuirà un xic. El Municipal de Vidreres té capacitat per a 712 persones amb seients, a més de les zones habilitades per veure els encontres de peu.
Els precedents a Montilivi
Aquesta temporada no hi haurà derbi gironí de Segona RFEF a Montilivi, encara que se n’han disputat uns quants al llarg dels darrers anys.
El Girona B i l’Olot han tornat a coincidir enguany a la mateixa lliga després de no trobar-se la temporada passada perquè els garrotxins van pujar a la quarta categoria del futbol espanyol abans, el curs 2023-24, i els gironins ho van fer l’any passat. Un dels últims derbis entre el Girona B i l’Olot que es recorden a l’estadi del primer equip blanc-i-vermell va ser la temporada 2021-22, a Tercera RFEF, el qual va acabar amb derrota local per un solitari gol d’Arranz i un penal fallat per Richmon. Mentre que la 2018-19 s’hi van enfrontar a Segona B el Peralada, filial del Girona en aquell moment, i l’Olot en un partit que també va finalitzar amb victòria per als garrotxins gràcies a una diana d’Héctor Simón el dia que debutava Pep Chavarría, actual jugador del Rayo Vallecano, al conjunt olotí.
En general, els resultats a Montilivi del Girona B no han acabat de ser del tot satisfactoris. Aquesta temporada, s’hi ha empatat sense gols amb el Barça Atlètic (0-0) en un bon partit dels de Quique Álvarez que va fer perdre el lideratge als blaugrana, però també s’hi ha perdut contra l’Espanyol B (0-1).
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions