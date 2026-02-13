Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
VentadaFerit greu pel ventdades aeroport GironaTaxa de residusGirona DelíciaGirona FC
instagramlinkedin

El Girona B-Olot es jugarà al Municipal de Vidreres

El derbi gironí, corresponent a la jornada 24, es disputarà el proper diumenge 22 de febrer a les 12:30h

El filial blanc-i-vermell descarta anar a Montilivi

El derbi de la primera volta al Municipal d’Olot va reunir més d’un miler d’espectadors.

El derbi de la primera volta al Municipal d’Olot va reunir més d’un miler d’espectadors. / UE OLOT/Pau González

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

A Montilivi s’ultimen els preparatius per acollir dilluns vinent una de les grans cites de la temporada, el Girona-Barça, i després ja no hi tornarà a haver futbol fins al primer de març, quan el Celta visiti el conjunt que dirigeix Míchel Sánchez. Tenint en compte que entremig hi ha un cap de setmana net a l’estadi gironí perquè el Girona té el desplaçament a Vitòria davant l’Alabès, quedava la possibilitat que es tornessin a obrir les portes de la llar del primer equip al Girona B amb motiu del derbi contra l’Olot que es disputarà el diumenge 22 de febrer, com ja ha passat al llarg del curs en duels atractius com el del Barça Atlètic i l’Espanyol, però finalment s’ha descartat aquesta opció i l’encontre entre els dos equips gironins de Segona RFEF es jugarà al Municipal de Vidreres, seu habitual dels de Quique Álvarez des de l’ascens. L’horari està previst per a les 12:30 hores i es podrà veure per la Xarxa.

La notícia ha estat rebuda amb certa desil·lusió a l’Olot, que tenia el derbi gironí de la segona volta marcat en vermell al calendari amb l’esperança que es desenvolupés en un escenari de Primera Divisió i amb passat recent a la Champions.

El partit de la primera volta al Municipal d’Olot va acabar amb victòria local per 2-1 i els golejadors van ser Martí Soler, autor del doblet que va significar la remuntada dels olotins, i Arango per part del filial blanc-i-vermell. Aleshores, es van arreplegar més d’un miler d’espectadors a la grada i s’esperava que en aquesta ocasió també hi hagués bona afluència de públic, però, per força, la xifra disminuirà un xic. El Municipal de Vidreres té capacitat per a 712 persones amb seients, a més de les zones habilitades per veure els encontres de peu.

Els precedents a Montilivi

Aquesta temporada no hi haurà derbi gironí de Segona RFEF a Montilivi, encara que se n’han disputat uns quants al llarg dels darrers anys.

El Girona B i l’Olot han tornat a coincidir enguany a la mateixa lliga després de no trobar-se la temporada passada perquè els garrotxins van pujar a la quarta categoria del futbol espanyol abans, el curs 2023-24, i els gironins ho van fer l’any passat. Un dels últims derbis entre el Girona B i l’Olot que es recorden a l’estadi del primer equip blanc-i-vermell va ser la temporada 2021-22, a Tercera RFEF, el qual va acabar amb derrota local per un solitari gol d’Arranz i un penal fallat per Richmon. Mentre que la 2018-19 s’hi van enfrontar a Segona B el Peralada, filial del Girona en aquell moment, i l’Olot en un partit que també va finalitzar amb victòria per als garrotxins gràcies a una diana d’Héctor Simón el dia que debutava Pep Chavarría, actual jugador del Rayo Vallecano, al conjunt olotí.

Notícies relacionades

En general, els resultats a Montilivi del Girona B no han acabat de ser del tot satisfactoris. Aquesta temporada, s’hi ha empatat sense gols amb el Barça Atlètic (0-0) en un bon partit dels de Quique Álvarez que va fer perdre el lideratge als blaugrana, però també s’hi ha perdut contra l’Espanyol B (0-1).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents