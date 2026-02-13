Identificats els aficionats de l'Espanyol que van tacar els derbis
El club blanc-i-blau expulsa i suspèn com a socis a quatre persones pel llançament d’objectes contra el Barça i el Girona
DdG/Marc Marín
«L’Espanyol continua reforçant el seu compromís amb l’erradicació d’actituds, comportaments i càntics inapropiats a l’estadi, que, a més de danyar la imatge del club públicament, comporten importants multes econòmiques. Fruit d’aquestes actuacions l’entitat ha identificat a quatre persones relacionades amb els llançaments d’objectes que van tenir lloc en el passat derbi davant el FC Barcelona i contra el Girona FC», va escriure l’entitat en un comunicat.
L’Espanyol ja va informar en el seu moment que revisaria les càmeres de seguretat per a aplicar sancions internes a aquells aficionats implicats en el derbi contra el Barça, incloent-hi també a aquells que van llançar ampolles en la següent jornada davant el Girona. Una investigació que va arribar al seu final, amb la identificació i sanció a quatre persones, expulsades del RCDE Stadium davant de l’Alabès i suspeses com a socis.
L’entitat blanc-i-blava, de fet, va intentar prevenir qualsevol situació que pogués perjudicar-lo, col·locant una xarxa de protecció darrere de les porteries de Joan García. No obstant això, en la celebració del gol del FC Barcelona diversos seguidors van llançar ampolles d’aigua sense arribar a impactar en cap futbolista. Paulo Gazzaniga, en canvi, no va tenir la mateixa fortuna: a ell, una ampolla li va impactar al cap.
