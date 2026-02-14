La fórmula secreta del Girona: si marca primer, no perd
Els de Míchel s’han avançat en 10 jornades i cap dels rivals en qüestió ha estat capaç de capgirar l’electrònic; la ratxa va començar fa més d’un any i dura 15 partits
De tota la vida s’ha dit que si un equip no encaixa cap gol, és impossible que perdi. És una evidència, esclar, com també el fet que aquesta temporada el Girona ha trobat una fórmula diferent, per mantenir-se invicte: quan marca el primer gol del partit, no coneix la derrota. Això ha passat en deu de les vint-i-tres jornades de la Primera Divisió. Els resultats avalen la teoria i els de Míchel, en duels que han començat guanyant, han acabat sumant els tres punts en cinc i han empatat els altres cinc, però mai no han perdut.
L’últim partit de Primera que el Girona va perdre, malgrat avançar-se, va ser el Rayo-Girona del 26 de gener de 2025 (2-1). La ratxa total és de 15 partits invicte, si marca abans.
Actualment, tot plegat va començar a Balaídos, on els blanc-i-vermells van obtenir el primer puntet de la temporada: Vanat va estrenar-se com a golejador, però Borja Iglesias, de penal, va pispar els dos primers punts dels set que han deixat escapar en el temps afegit. També va passar a San Mamés, on Ounahi va donar els primers símptomes del gran encert que havia significat el seu fitxatge, amb un gol de traca i mocador. Però Jauregizar va empatar tan sols iniciar-se la segona part.
A la tercera que el Girona es va avançar, va arribar la primera victòria del curs. Parlem de la jornada 8, a principis d’octubre, en la visita del València a l’estadi de Montilivi: novament Vanat va fer l’1-0 i, tot i la igualada provisional de Diego López, Arnau va segellar el 2-1. El quart cop també va acabar amb una victòria, aquest cop en la visita de l’Alabès: Tsygankov va confirmar el segon triomf de la temporada el 8 de novembre.
Llavors, arribarien dos empats més per acabar el 2025, i van ser consecutius: a la Cartuja contra el Betis (1-1), en què Valentín Gómez va neutralitzar el gol de Vanat, i l’empat a casa contra el Reial Madrid (1-1), que no va sortir derrotat de Girona perquè Mbappé va marcar de penal. Abans, Ounahi l’havia tornat a fer grossa marcant l’1-0 d’una manera contundent.
Els de Míchel van començar el 2026 d’una manera espectacular, lligant els nou primers punts que es van posar en joc. En les tres jornades va marcar primer, confirmant que la nova fórmula era fiable: 1-2 a Mallorca, on Tsygankov i Vanat van situar el 0-2 provisional; 1-0 amb l’Osasuna, amb un altre gol de Vanat; i 0-2 en el derbi contra l’Espanyol, amb doblet de l’ucraïnès des del punt de penal.
A Sevilla, el cap de setmana passat, en què el Girona va acabar amb un mal sabor de boca pel penal fallat en l’última jugada per Cristhian Stuani, va repetir-se el mateix tarannà: el Girona va avançar-se, amb gol de Lemar, i no va perdre, tot i que l’empat de Kike Salas en el temps de descompte ho va fer semblar.
Així doncs, la importància de marcar el primer gol, que també sol ser sinònim d’un alt percentatge de garantia, és encara més rellevant per a un Girona al qual cada punt li significa una alenada d’oxigen, especialment després dels dubtes existents a principis de Lliga, en què va passar-se un munt de jornades en la zona de descens.
