Raphinha torna a la llista, però Rashford no
El davanter brasiler serà una amenaça més per a la defensa blanc-i-vermella en el derbi
Laia Bonals
En data inusual per al Barça, aquest dilluns (21 hores) torna el derbi català a Montilivi. Hansi Flick, tranquil després de la complicada derrota davant l’Atlètic de Madrid en el Metropolitano aquesta setmana, va explicar que l’equip «ha après la lliçó». «Vam perdre el partit de dijous i va ser una lliçó per a nosaltres. Però la vida segueix i cal centrar-se en el Girona. Cal estar centrat i cal jugar amb la confiança que tenim», va explicar l’entrenador blaugrana. Per al duel de dilluns, Flick recuperarà a Raphinha, si bé encara no podrà comptar amb Rashford, qui, malgrat millorar, no ha rebut encara l’alta. L’equip sortirà de la Ciutat Esportiva Joan Gamper al voltant de les 11.45 del matí de dilluns, direcció Girona. Allà s’allotjaran en el Camiral Golf&Spa a Caldes de Malavella fins a l’hora del partit. No hi haurà dinar previ de directives.
El partit en el Metropolitano no només és present en el vestidor blaugrana per ser el partit més recent. Perdre pot passar, va recordar Hansi Flick, però el que va marcar en el vestidor i el cos tècnic va ser la manera. «Podem guanyar a qualsevol equip, però quan no som presents, com en els primers 45 minuts de l’altre dia, passa el que passa. És important que trobem una altra intensitat, una dinàmica diferent de l’últim partit», va remarcar l’entrenador.
Després del partit, conscient que el seu equip havia fet aquells primers 45 minuts que marquen la idea de l’eliminatòria, Hansi Flick va voler entendre el que va passar en els segons. Sobretot pel que fa a la polèmica arbitral. Per això va fer el més normal del món, però alhora excepcional en el futbol: parlar. «Després del partit contra l’Atlètic vaig ser al vestidor de l’àrbitre, vaig voler saber per què va assenyalar fora de joc. La comunicació va ser bona, però es queda allà. Ha estat un bon pas endavant. No va ser culpa seva que haguéssim perdut el partit. Cal centrar-se en el que podem canviar», va relatar l’entrenador blaugrana.
«Vaig ser jo, vaig trucar a la seva porta i vam estar parlant en un context tranquil i calmat. En el terreny de joc hi ha moltes emocions. Va ser una conversa molt bona. T’has de centrar en el teu equip i a parlar amb els teus jugadors, però després de la roda de premsa de l’altre dia, tenia la sensació que havia de parlar amb ells. Els agraeixo que m’obrissin la porta i estiguessin disposats a parlar amb tranquil·litat», va recalcar el tècnic, que va agrair el gest de Martínez Munuera i valora la possibilitat de fer-ho quan sigui necessari.
Va ser una conversa, no una excusa, va voler deixar clar Flick. De cara al derbi català contra el Girona, Flick té clar que cal centrar-se en el que un pot canviar en el seu equip, no en els factors externs. «Per a mi el més important és gestionar bé al meu equip i tot el que li envolta. El més important és el que podem canviar: la nostra qualitat, manera de jugar... Cal jugar millor i em preocupa poc la resta».
