En Directe
Girona - Barça, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Barça que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
7'. Resposta del Girona: centrada de Vanat que bloca Joan Garcia
6'. La primera del Barça que acaba amb un xut fora de Lamine!
4'. La pilota només la té el Barça: quan la roba el Girona, li dura segons
1'. Primera recuperació de Bryan Gil, Lemar intenta assistir en profunditat però talla Cubarsí, providencial
1'. Ja roda la pilota a l'estadi
Sona l'himne del Girona a Montilivi! Tot a punt!
Espectacle de llums a Montilivi! L'estadi fa goig!
Molta gent a l'estadi i això que falten 15 minuts encara. Es preveu la millor entrada de la temporada
L'11 del Barça: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Èric Garcia, Gerard Martín, De Jong, Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha i Ferran Torres
L'11 del Girona: Gazzaniga, Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau, Witsel, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat
