La Fan Zone acull els aficionats gironins i culers en un ambient festiu
Quan falta una hora i mitja perquè comenci el Girona-Barça, els voltants de Montilivi són plens a vessar. Els aficionats dels dos equips conviuen festivament en la prèvia del derbi català de la jornada i gaudeixen de les activitats de la Fan Zone, com el futbolí. S’espera que l’estadi presenti la millor entrada de la temporada.
