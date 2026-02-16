Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fan Zone acull els aficionats gironins i culers en un ambient festiu

Els voltants de Montilivi, plens de gom a gom hora i mitja abans del Girona-Barça.

Els voltants de Montilivi, plens de gom a gom hora i mitja abans del Girona-Barça. / Jordi Bofill

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Montilivi

Quan falta una hora i mitja perquè comenci el Girona-Barça, els voltants de Montilivi són plens a vessar. Els aficionats dels dos equips conviuen festivament en la prèvia del derbi català de la jornada i gaudeixen de les activitats de la Fan Zone, com el futbolí. S’espera que l’estadi presenti la millor entrada de la temporada.

