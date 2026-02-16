Girona-Barça: Arguments per sorprendre i fer saltar la banca
El Girona, encara sense Ounahi, rep els blaugranes amb la intenció de traduir en una victòria les bones sensacions dels darrers partits
«Ja veurem». Míchel ha repetit aquesta frase uns quants cops aquesta temporada. Ho ha fet tot parlant de com acabaria l’equip en els moments més grisos del curs i també ho va fer ahir referint-se al partit d’aquest vespre contra el Barça. Un duel esperat que, per molt que s’estigui normalitzant els darrers temps, no és tan habitual i és sempre un regal per al club i l’afició. Evidentment, el Barça arriba a Montilivi com a clar favorit davant un Girona que ha ocupat posicions de descens durant gran part del curs i que aquest 2026 comença a treure el caparró a la zona tranquil·la. Ni de bon tros hi està de tranquil, perquè els darrers resultats contra Getafe (1-1), Oviedo (1-0) i Sevilla (1-1) han impedit que els de Míchel estripessin la classificació i fessin el salt cap a la zona mitjana. Trobar el punt d’inflexió a la temporada avui contra el Barça és complicat. No impossible, però sí que molt difícil. I més tenint en compte que els blaugranes arriben ferits després del 4-0 al Metropolitano contra l’Atlètic a la Copa. Això els fa encara més temibles. Ara bé, que quedi clar que el Girona ho intentarà i que Míchel s’ha preparat el partit per guanyar-lo. Ho haurà de fer sense Ouanahi, encara, però sí que podrà comptar amb Fran Beltrán i Vanat, que han deixat enrere els problemes físics que no els van permetre acabar el partit a Sevilla. Serà l’estrena també, a la banqueta, de Rubén Blanco, acabat de fitxar mentre que Àlex Moreno, Van de Beek, Portu i Juan Carlos, lesionats, completen la llsita de baixes.
Sense Àlex Moreno, Arnau repetirà al lateral esquerre i serà l’encarregat de vigilar Lamine Yamal, que aviat és dit. Una empresa feixuga per al de Premià que intentarà lligar-lo en curt i que no pugui córrer a l’espai. Amb Vanat i Beltrán en condicions, l’onze blanc-i-vermell no hauria de presentar novetats respecte al que va empatar a Sevilla. Així, Lemar es mantindrà a l’equip i Witsel començarà a la banqueta en un mig del camp que completaran Beltrán i Iván Martín. A davant, Bryan Gil i Tsygankov ocuparan els extrems amb Vanat en punta. L’únic dubte podria ser al lateral dret amb Francés opositant per pispar-li el lloc a Rincón. Mentrestant, el Barça arriba sense Rashford, però amb la novetat de Raphinha. Flick podria fer alguna rotació i donar entrada a Marc Bernal i Lewandoski respecte a l’onze que es va estavellar dimecres a Madrid.
Tot plegat, doncs, dibuixa un partit de la màxima en un escenari que, si el dia, un dilluns, i l’hora les nou del vespre, no ho espatllen, ha de ser el de les grans ocasions. Les entrades es va esgotar fa dies i Montilivi hauria d’estar ple.
