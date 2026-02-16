El Girona, en la lluita contra el càncer Infantil
Campanya impulsada per la Fundació Albert Bosch a benefici de Vall d’Hebron, i que compta amb el suport del Girona FC i la Fundació Girona FC
Enmig d’un context estrictament esportiu, Míchel va rebre ahir una pregunta inesperada durant la conferència de premsa prèvia al duel contra el Barça. «Quin creu que és el fitxatge que ens falta?» La pregunta és l’eix d’una acció solidària impulsada per la Fundació Albert Bosch, creada per Noel Alimentaria, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer Infantil. Un punt de partida per a accelerar la recerca en càncer infantil i dotar-la de recursos específics que avui no existeixen amb la mateixa intensitat ni prioritat que en el càncer d’adults. L’acció s’emmarca en la campanya El fitxatge que ens falta, impulsada per la Fundació Albert Bosch a benefici de Vall d’Hebron, i que compta amb el suport del Girona FC i la Fundació Girona FC.
