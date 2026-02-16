Pressió extra per a l’àrbitre Soto Grado
El de la Rioja és l’escollit per xiular el derbi després de la queixa del Barça
Un triomf i una derrota, el balanç del Girona amb ell
Preguntat sobre si li feia por que el partit següent a la queixa del Barça respecte a l’arbitratge partit contra l’Atlètic Madrid, Míchel va dir que no tenia cap por i que confiava plenament amb la labor dels col·legiats. «Tinc confiança màxima en els àrbitres. Serà un partit com la resta. Nosaltres, el Barça i l’àrbitre farem les coses bé. No tinc por de res», deia. Tot i això, l’actuació de Soto Grado estarà molt vigilada per l’entorn barcelonista a qui ja no va agradar la designació de la Rioja ahir.
Repassant els partits que ha dirigit Soto Grado al Girona, trobem que tan sols han estat dos i sense que hagi tingut ascendència en el resultat. El més recent va ser el curs passat contra la Reial Societat a Montilivi (0-1, gol d’Oyarzabal). L’altre va ser la temporada 22-23, també a Montilivi en un 2-1 conra el Valladolid amb gols de Reinier i Romeu pel Girona i de Monchu pels castellans.
El balanç de Soto Grado amb el Barça és de set triomfs, tres empats i sis derrotes. El precedent més recent és el clàssic al Bernabéu (2-1) en què va expulsar Pedri i va xiular un penal a favor del Madrid que Szczesny va aturar a Mbappé. També va dirigir el Madrid-Barça del curs 23-24 al Bernabéu (3-2) en què no va donar per vàlid un gol de Lamine Yamal perquè va considerar que la pilota no havia entrat del tot.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona