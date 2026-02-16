Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pressió extra per a l’àrbitre Soto Grado

El de la Rioja és l’escollit per xiular el derbi després de la queixa del Barça

Un triomf i una derrota, el balanç del Girona amb ell

Soto Grado amonesta Pedri en el Madrid--Barça

Soto Grado amonesta Pedri en el Madrid--Barça / Valentí Enrich/Sport

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Preguntat sobre si li feia por que el partit següent a la queixa del Barça respecte a l’arbitratge partit contra l’Atlètic Madrid, Míchel va dir que no tenia cap por i que confiava plenament amb la labor dels col·legiats. «Tinc confiança màxima en els àrbitres. Serà un partit com la resta. Nosaltres, el Barça i l’àrbitre farem les coses bé. No tinc por de res», deia. Tot i això, l’actuació de Soto Grado estarà molt vigilada per l’entorn barcelonista a qui ja no va agradar la designació de la Rioja ahir.

Repassant els partits que ha dirigit Soto Grado al Girona, trobem que tan sols han estat dos i sense que hagi tingut ascendència en el resultat. El més recent va ser el curs passat contra la Reial Societat a Montilivi (0-1, gol d’Oyarzabal). L’altre va ser la temporada 22-23, també a Montilivi en un 2-1 conra el Valladolid amb gols de Reinier i Romeu pel Girona i de Monchu pels castellans.

El balanç de Soto Grado amb el Barça és de set triomfs, tres empats i sis derrotes. El precedent més recent és el clàssic al Bernabéu (2-1) en què va expulsar Pedri i va xiular un penal a favor del Madrid que Szczesny va aturar a Mbappé. També va dirigir el Madrid-Barça del curs 23-24 al Bernabéu (3-2) en què no va donar per vàlid un gol de Lamine Yamal perquè va considerar que la pilota no havia entrat del tot.

