Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga metgesdesapareguda Blanesesquerda CastellfollitSalvador IllaGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

Witsel per Fran Beltrán, unic canvi a l’onze del Girona

Míchel aposta per un bloc continuïsta contra el Barça

L'espectacular tisora de Witsel contra el Barça, en una imatge d'arxiu

L'espectacular tisora de Witsel contra el Barça, en una imatge d'arxiu / Alejandro Garcia/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Witsel per Fran Beltrán és l’unic canvi a l’11 del Girona de Míchel contra el Barça. Els gironins sortiran amb Gazzaniga, Rincón, Reis, Blind, Arnau, Witsel, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat.

El Barça surt amb Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, De Jong, Olmo, Fermin, Lamine, Ferran i Raphinha.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents