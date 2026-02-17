OPINIÓ
El Barça perd, a TV3 ploren
Al Barça no li cal una televisió pròpia com el Reial Madrid, ja té TV3 a la seva disposició, amb la diferència que aquesta la paguem entre tots. El Gol a Gol de dilluns a la nit va ser escandalós. Van esgotar els mocadors de tant plorar. Una taula integrada només per barcelonistes, i presentada pel fanàtic Jordi Grau, va transformar la gesta del Girona en un robatori al Barça. La sort que van tenir és que a l'equip de Michel li faltés precisió a dalt.
Es queixen de Real Madrid TV, i fan el mateix. La mare dels ous, segons TV3, i també la resta de mitjans de Barcelona, va ser el gol de Fran Beltrán per presumpta falta a Koundé. Es podia assenyalar falta, sí, com tantes accions que passen en un partit, però Michel va fer diana: si l'àrbitre la xiula, no passa res, però no és una acció de VAR. A Oviedo, una entrada del defensa Colombatto a Vanat, al minut 2, s'hauria hagut de castigar amb targeta vermella, segons va admetre el mateix Comitè d'Àrbitres, i el VAR es va inhibir. El Girona hauria jugat tot el partit contra deu, i potser ara tindria tres punts més. No recordo cap programa especial a TV3. També es queixen que Bryan Gil entrés a l'àrea abans d'hora en el penal fallat per Lamine Yamal. A banda, que el jugador del Girona no toca la pilota, al camp del Sevilla un futbolista local també va fer el mateix en el penal fallat pel Stuani. Entre Oviedo i Sevilla, estem parlant de cinc possibles punts que s'han deixat de sumar. Hi ha una campanya contra el Girona? No. Són incidències d'un esport en el qual durant noranta minuts passen moltes coses. Una altra cosa és el nivell arbitral.
Fa quinze dies, a Can Barça, i a tots els seus mitjans de comunicació, es queixaven, amb raó, de l'exagerat descompte que havia donat l'àrbitre en el Madrid-Rayo Vallecano. Ahir, no van dedicar ni un segon a comentar els injustificats set minuts que va concedir Soto Grado (a la primera part tampoc tenia sentit donar un minut més, que va coincidir amb el penal), i que al final van ser més. En el temps afegit, l'arbitratge va ser un rosari d'errors contra el Girona. Quan es complien els set minuts, Araujo fa una clara falta a Gazzaniga en un córner, que l'àrbitre ignora. I l'expulsió de Joel Roca (justa) no només es produeix quan passaven 1 minut i 17 segons dels set d'afegit, sinó que en l'acció prèvia Soto Grado es torna a tapar els ulls davant una falta de Koundé a Echeverri. D'això, no van badar a TV3, només tenen ulls pel seu Barça.
Que Lamine Yamal fallés un penal; que el Barça només rematés quatre vegades a porteria per nou del Girona; que Joan Garcia fos el millor de l'equip blaugrana (així ho van reconèixer el 80% dels televidents del Gol a Gol); que el porter del Girona només hagués de fer una atura de mèrit en tot el partit (una acció amb Lamine Yamal), i que el modest Girona desactivés el joc del totpoderós Barça, sembla que no es té en compte. Enlloc de menystenir el partidàs de l'equip de Michel, pot ser que es fixin una mica en els plantejaments suïcides de Hansi Flick.
Per cert, és fantàstic veure com els dos grans, Barça i Madrid, han marxat de Montilivi plorant, com els equips petits. Au, vinga, a tapar-se una mica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula