L’herència d’un sentiment blanc-i-vermell
CaixaBank i el Girona van homenatjar a quatre famílies gironines per transmetre la passió pel club de Montilivi al llarg dels anys. Gràcies al programa «Generacions», els més menuts van gaudir d’una experiència única a l’estadi: primer, visitant les instal·lacions i coneixent els jugadors Portu i Joel Roca i, després, animant l’equip de prop contra el Barça
Si el Girona ha vist créixer la seva massa social al llarg dels darrers anys ha estat, en gran part, pels èxits esportius, sent un club consolidat a Primera Divisió i que, fins i tot, va poder gaudir de la Champions, però també per l’herència familiar, amb un sentiment que va en augment en comprovar que passa de pares a fills.
Segurament, l’Abril no seria ara fidel seguidora dels de Míchel Sánchez si el seu avi, Ramon Vilaró, no li hagués transmès la passió que té pel blanc-i-vermell ni li hagués explicat com va ser la seva etapa de president (2010-2012) amb l’equip a Segona Divisió, igual que ho va fer en el seu moment amb la seva filla i mare de l’Abril. Però tampoc en Bernat, ni els altres dos nens que han format part del programa «Generacions», una iniciativa de CaixaBank i el Girona per homenatjar les famílies més fidels després d’observar que la passió pel club de Montilivi és un llegat que es transmet d’avis a pares i de pares a fills.
Quatre famílies gironines van gaudir d’una experiència única a l’estadi en ser escollides a través d’un concurs de dibuix en el qual hi van participar els més menuts de la casa plasmant la seva passió pel Girona i els seus records familiars lligats al conjunt blanc-i-vermell amb la col·laboració dels pares i els avis.
Els guanyadors van poder conèixer a fons Montilivi, amb una visita guiada per les instal·lacions; ensenyar els seus dibuixos en persona a Portu i Joel Roca, que els esperaven en una trobada sorpresa al vestuari del primer equip; i animar ahir els de Míchel contra el Barça amb unes entrades VIP que també els van permetre saludar la resta de jugadors i seguir des de la gespa l’entrenament previ al derbi català. Tots ells van ser obsequiats, a més a més, amb una bufanda commemorativa del Girona i CaixaBank.
«El programa ‘Generacions’ posa en valor la fidelitat i el vincle entre generacions, valors que també representen el futbol i el Girona. Es connecten dues coses molt importants: la família i els sentiments. Compartir una experiència al futbol entre avis, pares o mares i fills és una cosa molt especial. El futbol és una passió que es viu i es transmet de generació en generació i aquesta iniciativa ho reflecteix molt bé», va comentar el capità Cristhian Stuani. El mateix van considerar Portu i Joel Roca, els quals es van encarregar de valorar un per un els dibuixos guanyadors. «Ens han encantat», van assegurar ambdós futbolistes mentre estenien a la mainada un sobre amb les entrades VIP per al Girona-Barça. Alguns, com en Bernat i la seva família, van canviar per un dia les localitat al Gol Sud per uns seients molt més exclusius. «Li trauràs el braçalet a Stuani, o què?», li va dir Portu al més petit dels premiats, qui, amb 5 anys acabats de fer, ja duia el braçalet de capità amb tota la responsabilitat que això suposa.
La primera part de l’experiència va finalitzar amb els «cracs» del Girona jugant al futbolí i Vilaró fixant-se que necessita algun retoc per acabar d’anar fi. La segona també va ser increïble, celebrant els gols de Lemar i Fran Beltrán i quedant bocabadats amb uns quants minuts de superioritat dels de Míchel contra el Barça. El resultat final va ser la victòria (2-1), però ahir també es va imposar el sentiment blanc-i-vermell.
