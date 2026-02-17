Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'acta és benevolent amb Joel Roca

L'extrem de Camprodon va ser expulsat en l'afegit per una dura entrada a Lamine Yamal

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Joel Roca no serà dilluns a Vitòria en el partit que el Girona jugarà contra l'Alabès. En principi, aquest hauria de ser l'únic partit que es perdi l'extrem de Camprodon arran de l'expulsió d'ahir per una dura entrada a Lamine Yamal en el temps afegit. Roca va caçar el maresmenc per darrere i va veure la targeta vermella directa en una acció que va generar una petita tangana que no va anar a més i on Witsel i Bernal van ser amonestats amb targeta groga. L'acta de l'àrbitre César Soto Grado va ser prou benevolent amb Roca, de qui va escriure que havia estat expulsat per "una entrada fent ús de força excessiva". A més a més, afegia que Lamine Yamal "no va necessitar ser atès i va poder continuar el partit". Caldrà veure què hi diu el Comitè però, d'entrada, la redacció de l'acta no fa pensar en una sanció de més d'un partit.

