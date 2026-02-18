Càstig mínim per a Joel Roca
L'extrem ripollès és sancionat amb un partit arran de l'expulsió contra el Barça
El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha fet públics aquest migdia les sancions corresponents a la darrera jornada de Lliga. L'extrem del Girona, Joel Roca, ha estat castigat amb un partit per la targeta vermella directa que va veure en el derbi català contra el Barça. La redacció de l'acta per part de Soto Grado ja feia ser optimista al club per poder evitar una possible sanció més àmplia que, com s'intuïa, no ha arribat. Roca va ser expulsat per una entrada per darrere a Lamine Yamal en el temps afegit.
