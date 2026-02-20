Girona FC: l'equip dels divendres, els dilluns o l'hora de dinar
Els horaris són una batalla perduda: més de la meitat dels 28 partits jugats, o pendents i que ja el tenen, s’han disputat en aquesta franja, divendres o dilluns
La dels horaris és una batalla perduda pel Girona. LaLiga va anunciar ahir els de la jornada 28, que es disputarà entre el 13 i el 16 de març, i el partit contra l’Athletic a Montilivi ha quedat fixat pel dissabte 17... a les 14h. Serà la vuitena vegada que l’equip de Míchel actuï a l’hora de dinar aquesta temporada. Queda clar que el Girona és un dels clubs que hi està abonat, com també li sol ser habitual jugar en divendres o en dilluns.
De fet dels 28 partits jugats o pendents i que ja tenen horari fixat, com és el cas del de l’Athletic a l’estadi, més de la meitat (16) s’han disputat a les 14h, en divendres o en dilluns. Allò d’anar a futbol els diumenges a les cinc de la tarda ja fa anys que ha passat a la història.
A casa el Girona ha jugat un dissabte o un diumenge a l’hora de dinar contra Llevant, Oviedo, Alabès, Atlètic de Madrid i el pendent davant de l’Athletic Club. A fora en aquesta franja ha visitat Vigo, Elx i Oviedo. En total, vuit jornades. Però és que aquí cal afegir-hi també cinc partits en divendres (Rayo i Espanyol a casa i Getafe, Reial Societat i un altre cop Espanyol a fora) i tres en dilluns (Getafe i Barça a Montilivi, i el de Vitòria d’aquesta propera jornada. De vint-i-vuit jornades, setze han estat programades en els horaris menys agraïts per atraure espectadors. Encara que s’ha de constatar que això no va afectar en la recent visita dels blaugranes, dilluns passat, posant més de 14.000 persones a la grada de l’estadi.
A Montilivi l’equip de Míchel hi ha jugat també un diumenge a les 19.30h (Sevilla), un dissabte a les 16.15h (València), un dissabte a les 18.30h (Osasuna) i dos diumenges a les 21h (Madrid i Celta, el proper 1 de març). Les franges més agraïdes de cap de setmana i a la tarda són molt cares de veure i més a l’hivern. Després passaran coses inexplicables com les del curs passat, quan un Girona-Atlètic de la darrera jornada es va programar a finals de maig a les 14h a Montilivi, amb una calor de boig, i diversos espectadors requerint atenció mèdica per aquest motiu.
Les queixes pels horaris són habituals en molts clubs de Primera que, llevat dels grans, sovint es veuen relegats, com li passa al Girona, a les franges menys desitjades. L’Espanyol, per exemple, que ha jugat cinc cops en dilluns, va traslladar una queixa formal a la patronal que, òbviament, no haurà servit per res.
Per Montilivi encara hi han de passar, a banda de Celta i Athletic, Vila-real, Betis, Mallorca, Reial Societat i Elx, rivals que arribaran a partir del mes d’abril i que encara no tenen l’horari fixat. El de la darrera jornada contra els alacantins serà unificat si hi ha alguna cosa en joc, com és habitual en els dos últims partits.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»