Lemar escriu un nou best-seller
El francès, cedit per l’Atlètic, passa pàgina al Girona i deixa enrere dues temporades molt dures marcades pels problemes físics
Contra el Barça va aconseguir marcar per segon partit consecutiu per primer cop a la Lliga
Thomas Lemar va canviar l’estiu passat l’Atlètic de Madrid pel Girona amb el gran objectiu d’«escriure una altra pàgina». Aquell jugador a qui Diego Simeone havia descrit com «diferent a la resta», feia temps que es trobava encallat i no sabia com posar-s’hi per continuar la seva aventura. Els problemes físics l’havien frustrat durant dues temporades senceres en què no va poder ni disputar deu partits comptats (8). Era difícil trobar la inspiració, però confiava que els nous aires que respiraria a Montilivi li retornessin. Així ha sigut. Amb l’ajuda de Míchel, el migcampista ha pujat el nivell de nou i és a prop de tornar a ser l’autor d’un best-seller com els que el van dur a ser campió del món amb França el 2018 i campió de Lliga amb el conjunt matalasser el 2021.
«Que bé, Thom. Ja ets aquí, has tret el talent», va dir-li l’entrenador blanc-i-vermell mentre l’abraçava somrient després de la victòria en el derbi català contra el Barça (2-1). Lemar va ser un dels «golejadors», com també li va recordar el capità Stuani, de la nit i el seu gol va servir per mantenir intactes les opcions dels gironins empatant dos minuts després d’encaixar la diana de Cubarsí. Era el primer cop a la Lliga que marcava per segon partit consecutiu després de fer-ho també davant el Sevilla (1-1). Com no podia ser d’una altra manera, va rebre la felicitació de tots els seus companys i membres del cos tècnic. «Bona feina», va exclamar Witsel en creuar-se’l de camí al vestidor.
«És un jugador diferencial a l’espai reduït i és capaç de sortir de situacions que requereixen molt talent. Té molt talent. És un jugador que ens fa millors. Té un ritme de joc al cap que és increïble. Ha estat dos anys sense jugar per una lesió important i ara està agafant el seu nivell, que és un nivell molt top. Per nosaltres és una sort tenir un jugador com ell per la nostra manera de jugar. El cap li funciona molt ràpid. Sap què ha de fer en cada moment del joc, és una sort», va valorar Míchel sobre Lemar després del partit amb els blaugrana.
El tècnic de Vallecas ha sabut tenir la paciència necessària i dosificar els minuts de l’internacional francès fins a recuperar la seva millor versió i poder comptar amb ell al cent per cent. Una lesió al soli mentre entrenava després del seu primer partit com a titular al Girona, va fer veure a Míchel que amb Lemar seria un procés més lent que la resta de jugadors. Hi havia tot un historial mèdic al darrere.
Quan va tornar a estar disponible, el migcampista va anar entrant amb l’equip de mica en mica a les segones parts i cada vegada comptava amb més estones de joc fins que l’entrenador el va veure preparat per entrar de ple a l’onze. Lemar va començar el 2026 sent titular davant el Mallorca (1-2) i ja no s’ha mogut de l’alineació des de llavors. Suma set titularitats seguides, les quals coincideixen amb la millora dels gironins a la Lliga per deixar enrere les posicions de descens, però no només això sinó que en les últimes dues jornades ha contribuït directament en els resultats amb dos gols per empatar contra el Sevilla i guanyar el Barça.
Lemar va venir al Girona «per gaudir una altra vegada del futbol» i amb 30 anys, que va fer el passat mes de novembre, ho torna a fer. Va «tancar una pàgina» a l’Atlètic per escriure’n una de nova al Girona i, qui sap, si li donarà per publicar un llibre sencer. De moment, està en el millor capítol.
