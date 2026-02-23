Alabès-Girona: Païda l’eufòria, toca continuar fent camí cap a la salvació
Després de superar el Barça, el Girona visita l’Alabès enfocat en seguir sumant per acostar-se als 42 punts
Ounahi, ja recuperat, entra a la llista i reapareixerà
Feia moltes setmanes i mesos que el Girona cercava un punt d’inflexió a una temporada depressiva. Alguns deien que la victòria a Anoeta (1-2) ho podria haver estat però el 0-3 i la dimissió final contra l’Atlètic van deixar clar que no. A partir d’aquí, amb l’entrada al 2026, les tres victòries consecutives contra Mallorca, Osasuna i Espanyol enmig d’un mercat d’hivern d’allò més engrescador semblava l’inici de la remuntada. Tampoc ho seria perquè l’equip s’encallaria contra Getafe (1-1), Oviedo (1-0) i a Sevilla (1-1). Això sí, les sensacions ja eren diferents. Mancava fer el clic per disparar-se i aconseguir enlairar-se per no haver de tornar a mirar enrere, mentre els rivals sumaven i començaven a tornar-se a acostar massa. I aquest pas va arribar dilluns, segurament el dia menys esperat, contra el Barça. El 2-1 i el partidarro de l’equip contra el que era el líder ha tornat a regar d’optimisme un afició orgullosa dels seus i que no vol patir. De feina i camí per fer en queda encara, només faltaria, però ja no tanta. Amb 29 punts, la meta és més a prop i quan s’hi arribi, ja es veurà quants partits queden i on és l'equip.
El primer pas és aquest vespre a Vitòria contra un Alabès que cerca desempellegar-se de l’esbarzer on s’ha posat i, com el Girona, mirar amunt. Per intentar continuar fent camí, Míchel recupera el jugador més diferencial de l’equip, Azzedine Ounahi, que reapareixerà. Mentrestant, continuen de baixa Ter Stegen, Àlex MorenoVan de Beek, Portu i Juan Carlos, a més a més, de Joel Roca, sancionat.
Els problemes físics de Fran Beltrán, l’heroi contra el Barça, probablement el faran mantenir-se d’entrada a la banqueta i Witsel repetirà de 4 amb Iván Martín i Lemar més avançat. El francès, que ve de marcar dos gols les dues darreres jornades, és una de les armes d’aquest Girona del 2026. Les bandes seran per a Bryan Gil i Tsygankov, que s’hauran de dosificar perquè no hi haurà el recanvi de Roca a la segona part. A la reraguarda, Arnau repetirà al lateral esquerre i Rincón hauria de ser el dret, sempre amb el dubte de si algun dia Francés serà capaç de prendre-li el lloc. La resta, seran els habituals,. Això sí, tenir un jugador capaç de canviar el partit com Ounahi a la banqueta és un luxe de què ben poques jornades ha pogut gaudir Míchel.
Per part local, Koski i Protesoni són baixa per lesió, mentre que Jonny Otto tornarà al lateral dret i Guevara podria tenir una oportunitat al migcentre en el lloc d’Ibáñez o de Blanco. La doble punta Boyé-Toni Martínez és la gran amenaça d’un Alabès amb molta presència ofensiva i necessitat de punts.
