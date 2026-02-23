En Directe
Alabès - Girona, en directe
Segueix en directe la narració del partit Alabès - Girona que es juga a l'estadi de Mendizorroza
A la banqueta hi ha la novetat d'Ounahi, que torna a la convocatòria després de superar una lesió al soli que es va fer mentre estava concentrat amb el Marroc a la Copa d'Àfrica.
Després del gran resultat que va donar contra el Barça, Míchel ha apostat per repetir onze titular davant l'Alabès. Els escollits pel tècnic blanc-i-vermell són: Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau, Witsel, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat.
Els gironins han gaudit d'una setmana plàcida per preparar el partit d'avui arran de la victòria contra el Barça a Montilivi fa exactament una setmana. Míchel va explicar a la prèvia que han deixat enrere l'eufòria per concentrar-se en l'Alabès.
Bon vespre! El Girona s'enfronta, a partir de les 21:00 h, a l'Alabès a l'estadi de Mendizorrotza en un partit que pot ser clau en la lluita per la permanència. I és que després dels resultats d'aquesta jornada, els de Míchel, que són els qui la tanquen, poden deixar la zona de descens a vuit punts en cas de victòria.
