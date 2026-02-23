Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ounahi: un retorn molt esperat que apuja, i molt, el nivell del Girona

Ounahi, en acció durant el partit contra l'Oviedo a Montilivi (3-3)

Ounahi, en acció durant el partit contra l'Oviedo a Montilivi (3-3) / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Girona

Durant els mesos de depressió de la tardor en què el Girona no carburava i Míchel no trobava la tecla, els aficionats del Girona es van agafar a Azzedine Ounahi per tenir una mica d’esperança .El marroquí arribat a les acaballes del mercat de l’Olympique de Marsella, va trigar a posar-se a to físicament, però quan ho va fer de seguida va demostrar tenir talent i condicions per marcar diferències. De fet, era l’únic jugador que, ell solet, podia desequilibrar un partit. Tres gols i dues assistències en deu partits eren un balanç notable en la seva estrena a la Lliga. Tanmateix, tothom tenia clar que se n’hauria d’anar al gener a la Copa Àfrica. I així va ser. Ounahi es va acomiadar sent el millor del triomf a Anoeta (1-2), el 12 de desembre. Amb la selecció va tenir la mala fortuna de lesionar-se al soli i només va poder jugar dos partits de la fase de grups.

Mentre Ounahi era al Marroc i es recuperava de la lesió, el Girona s’espavilaria. Guiat per un gran Lemar, trobava una alternativa fiable al marroquí que conduïa l’equip a bons resultats. A més a més, el mercat d’hivern duria també a Montilivi, Claudio Echeverri. L’argentí ha tingut un paper destacat com a revulsiu però actua en la mateixa posició que Ounahi i Lemar. «Benvingut problema», deia ahir Míchel. Esperem que sí i que sàpiga gestionar els minuts i els egos de tots tres.

