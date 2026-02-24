La perla búlgara del Girona ja despunta amb el filial
El porter Andreev, aposta de futur i habitual als entrenaments del primer equip, encadena dues titularitats per la lesió de Sergi Puig, «un company increïble»
Un dels grans baluards de Quique Álvarez al Girona B és el porter Sergi Puig, líder al camp i al vestuari que, amb 27 anys, és amb escreix el més veterà del filial. Capità i indiscutible, pateix unes molèsties a l’espatlla que l’han apartat del terreny de joc les últimes dues setmanes i encara haurien de fer-ho fins a principis de març. Aquesta circumstància ha permès al tècnic apostar per un dels talents en qui el club té confiança posada a llarg termini: El búlgar Alexander Andreev (Sofia, 2006), fitxat del Septemvri Sofia el curs passat per elevar el nivell del juvenil de cara a la Youth League. Abans no el frenés una lesió el desembre de 2024, el porter hi havia disputat cinc partits, encaixant tres gols i deixant la porteria a zero contra PSG, Feynoord i Sturm Graz.
Aquest estiu el Girona va renovar-lo fins al 2029, ja amb fitxa del filial, i després d’uns mesos que ell mateix descriu plens «d’experiències diferents, amb força entrenaments (i convocatòries) amb el primer equip i fent la transició del futbol juvenil», Andreev va debutar en la victòria 1-2 al camp del Porreres el 15 de febrer. Diumenge passat, en el 4-1 a l’Olot, va mantenir el bon nivell tot i la pressió de jugar un derbi. Entrevistat després del partit, abans que res va voler «felicitar tot l’equip per com hem competit i reaccionat, tant de bo seguim en aquesta roda». Fet això, ja es podia parlar d’ell, que està «molt content de tenir només dos gols en contra» aquests dos partits. El primer li va marcar de penal Rubén De Tomás, germà de l’ex de la Lliga Raúl, i el segon va ser un cop de cap que Martí Soler va fer picar a l’interior de l’escaire abans no entrés. Era difícil arribar-hi: «Una mica, sí...», reconeixia ell mateix.
Tot i que és habitual que un porter brilli sota pals, el matx contra l’Olot no el va exigir especialment en aquesta faceta: Andreev va blocar una rematada invalidada per fora de joc a Marc Mas els primers minuts i va estar atent a baix quan Maffeo va intentar sorprendre’l amb un xut ras al pal curt. «No he tingut tanta feina d’aturades», explicava el búlgar, «però sí amb els peus, que he intentat ser més segur, i estant atent a les pilotes llargues i centrades». En va blocar un bon grapat, i també es va fer un fart, com si fos un lliure dels d’abans, de tallar passades a l’espai. Ara bé, és jove, i encara amb l’1-1 al marcador va pecar de confiança en una d’aquestes sortides: Andreev va voler protegir la pilota perquè marxés per la línia de fons, però Albert López va aconseguir robar-li. Si l’àrbitre no arriba a xiular falta, l’error podia haver sortit car.
Entre «ídols» i referents
«És un porter valent, jove, però amb molta qualitat, i anirà creixent», assegura Quique Álvarez, satisfet del seu paper: «No és fàcil jugar dos partits després de tant temps, i el seu rendiment ens està ajudant». «Aquí ha de ser el porter de futur, té la sort de tenir companys que l’ajuden en el seu procés d’aprenentatge i si va jugant com ara, millor», rematava el tècnic.
Entre aquests companys que l’ajuden destaca, és clar, Sergi Puig. El premianenc s’alegra de veure’l jugar i Andreev comenta que és «molt top, un company top, un porter increïble que m’ajuda i dona bons consells». La situació a la porteria del primer equip també ha fet que enguany entreni sovint i acumuli més d’una desena de convocatòries amb Míchel, que l’any passat ja va tenir-lo a la banqueta contra el Leganés. El búlgar explica que té «molt bona relació amb en Gazza (Gazzaniga), amb els altres potser no hi he tractat tant, però són dels millors del món. Intento agafar coses de cadascú i aplicar-les al meu joc». A més, els moviments aquest hivern li han permès «complir el somni de conèixer el meu ídol, Ter Stegen».
