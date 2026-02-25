Gazzaniga podria jugar contra el Celta amb una protecció al dit
El porter argentí està pendent del resultat de les proves a la mà tot i que les sensacions al club és que podrà estar disponible pel partit de diumenge
La maledicció que ha caigut a la porteria del Girona va estar a punt d’escriure un altre capítol dilluns a Vitòria. Al començament de la segona part del partit contra l’Alabès, Gazzaniga va aturar un xut ras d’Ibáñez. Una aturada senzilla i sense conseqüències. Ni se li va escapar ni hi va haver rebot. Això sí, de seguida es va ajupir i va demanar a l’àrbitre que aturés el partit. Ràpidament, es va treure el guant i van entrar les assistències per atendre’l. Les imatges del dit índex de la mà esquerra tort feien angúnia. Els serveis mèdics del Girona van estar-s’hi una estona atenent-lo i, finalment, van poder-li arreglar la falange mitjana perquè pogués acabar el partit. Malgrat que Rubén Blanco -passant per davant de Krapyvtsov- ja havia sortit a la banda a escalfar-se, Gazzaniga va aguantar el mal i resistir fins al xiulet final. Una altra cosa serà que estigui en condicions de jugar diumenge contra el Celta a Montilivi (21:00). En principi, la sensació és que sí, que hauria de poder jugar, tot i que hi ha certa preocupació al club per l’estat del dit de l’argentí. En aquest sentit, Gazzaniga és a l’espera del resultat de les proves mèdiques per determinar si hi ha algun tipus de lesió més greu que l’obligui a aturar-se. Si això passés, provocaria el debut de Blanco, precisament, contra el seu exequip.
D’aquesta manera, el més probable és que Gazzaniga pugui jugar diumenge i ho faci amb alguna mena de protecció que li permeti fer-ho sense risc ni tant de mal. Caldrà veure l’evolució de l’argentí aquesta setmana. Si finalment no pogués jugar, ara mateix un escenari poc probable, Míchel hauria de recórrer al quart porter de la temporada a la Lliga després de Gazzaniga, Krapyvtsov i Ter Stegen. A la plantilla, a més a més, també hi és Juan Carlos Martín, que es recupera d’una greu lesió de genoll que va patir a finals de l’estiu i al gener se’n va anar Livakovic sense arribar a debutar. La temporada passada, el Girona ja va fer servir quatre porters. Tres a la Lliga, Gazzaniga, Pau López i Krapyvtsov, a més de Juan Carlos a la Copa.
