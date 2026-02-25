La recepta de Míchel per evitar disgustos de darrera hora
Tret de la victòria al camp de l’Espanyol amb una diana de penal en l’afegit (0-2), el Girona no ha guanyat cap altre partit per més d’un gol
Contra Oviedo, Celta, Barça, Sevilla i Alabès s’han escapat punts en finals ajustats i el tècnic demana millorar de cara a porteria per evitar escenaris de risc
Girona
El Girona va veure dilluns a la nit a Vitòria com se li tornaven a escapar dos punts a les acaballes del partit. Un cop de cap de Boyé a una centrada des de la banda esquerra va glaçar els gironins que van quedar-se sense el premi gros. Una sensació de frustració va envair l’afició blanc-i-vermella en un dia on, tanmateix, la decepció no va ser tan grossa com, per exemple, fa dues jornades al camp del Sevilla (1-1). Al Sánchez Pizjuán va ser en l’afegit quan els andalusos van castigar la manca de punteria d’un Girona molt superior que fins i tot va fallar un penal després a sumar només un punt. Dos disgustos finals en les dues darreres sortides que alenteixen una mica l’escalada del Girona a la classificació. A Vitòria, Míchel va fer entrar Francés per jugar amb cinc defenses a partir de l’1-2 però ni així es va poder conservar l’avantatge. El tècnic reflexionava al final del partit sobre per què no es tancaven abans els partits. «Cap endavant ens costa fer gols i per això sempre hi ha marcadors ajustats. Tenim sensació de control, però ens manca fer més gols. Hem millorat en defensa i ara hem de continuar fent les coses bé en atac i també en defensa». Clar i català: s’han de fer més gols i liquidar-lo abans per evitar arribar al final amb tot obert.
L’anàlisi pot semblar elemental però no ho és, perquè si aquest Girona si d’una cosa va coixa és d’agressivitat ofensiva, de punch. Així ho diuen els números que assenyalen que de les set victòries que ha aconseguit l’equip, només una ha estat per més d’un gol. Va ser a Cornellà contra l’Espanyol en un dia en què el 0-2 va arribar ja en l’afegit, de penal. És a dir, era un partit que no estava resolt. Com tampoc ho estaven els triomfs contar el València (1-0), Alabès (1-0), Reial Societat (1-2), Mallorca (1-2), Osasuna (1-0) i Barça (2-1). Segurament el més tranquil va ser el de Palma, però el gol de Muriqi al m.91 va complicar la vida en la resta de l’afegit que quedava.
Tres gols només un cop
Amb quaranta gols a favor, el Girona és el quinzè equip més realitzador de la categoria. Zona baixa, diríem. La realitat diu que aquest curs, l’equip tan sols ha estat capaç de marcar tres gols un cop. Va ser contra l’Oviedo en un dia en què Stuani va fer el 3-2 al m.90 però el Girona no va saber conservar l’avantatge i va encaixar l’empat en l’afegit (3-3). Vanat, amb vuit gols, és el màxim golejador a la Lliga d’un Girona que, segurament, troba a faltar més l’aportació realitzadora d’homes de segona línia com Bryan Gil o Iván Martín o d’un altre davanter centre -Cristhian Stuani n’ha fet tres de penal i Abel Ruiz, cap-. Sí que ho fan Viktor Tsygankov (5), Azzedine Ounahi (3) i Thomas Lemar (2). La recuperació del marroquí i l’arribada de Claudio Echeverri haurien d’ajudar el Girona a l’hora de fer gols, mirar de tancar abans els partits i no haver d’arribar a finals amb un escenari massa obert com ha passat durant tota la temporada.
