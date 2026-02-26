Tsygankov posa el Girona a 300
Amb el de l’ucraïnès contra l’Alabès, el Girona atrapa els tres centenars de gols a Primera
També va ser l’autor del gol 200 el febrer del 2024 al camp del Rayo mentre que el número 100 el va signar Riquelme
Tres anys i un mes han passat des que va trepitjar Montilivi per primera vegada. No pas la gespa, sinó la llotja, discretament i sense que gairebé ningú l’identifiqués. Era el 14 de gener de 2023 i Stuani i Yangel Herrera van donar la victòria al Girona contra un Sevilla que s’havia avançat gràcies a una diana de Nianzou (2-1). Aquell dia, Viktor Tsygankov no s’imaginava que acabaria sent història del club que li donava l’oportunitat de sortir del seu país, en l’inici del conflicte bèl·lic amb Rússia. Al cap de pocs dies, el Girona anunciava el seu fitxatge i els aficionats es capbussaven ràpidament a internet a buscar referències i high-lights del primer ucraïnès que aterrava al club. Va trigar uns quants dies a debutar. Va ser contra el València, a principis de febrer, en el triomf contra el València (1-0), substituint l’autor del gol Borja García, a la segona part. Al cap de dos partits més, entraria a l’onze titular i ja no en sortiria. I fins ara. Entremig, una elegància indiscutible, la classificació per la Champions i unes xifres majúscules: 106 partits, 19 d’assistències i 20 gols. El darrer, dilluns a Vitòria, que va significar el número 300 del Girona a Primera.
A Tsygankov li agraden les xifres rodones. L’ucraïnès ja havia entrat a la història del conjunt gironí quan va ser l’autor del gol 200 a Primera al novembre del 2023, en la victòria contra el Rayo Vallecano (3-0). Era la temporada del tercer lloc i de la classificació per la Champions on tot anava sobre rodes. Només un any després d’aterrar a Montilivi, Tsygankov s’havia convertit ja en un dels jugadors diferencials de l’equip: vuit gols i set assistències. El curs passat, l’ucraïnès gaudiria de la Champions -que ja havia tastat amb el Dinamo- alhora que patiria per segellar una salvació ben patida en un any en què va signar dos gols i cinc assistències.
Contracte fins al 2027
Enguany, després de deixar enrere una lesió que arrossegava des de l’estiu, ha recuperat la millor versió. Entre Lliga i Copa ja ha fet sis gols i repartit un parell d’assistències. Míchel no es cansa d’elogiar-lo i el considera un jugador troncal. Amb 28 anys i una cama esquerra de molts quirats, Tsygankov acaba contracte el juny del 2027 i, juntament amb Arnau Martínez, és un dels jugadors a qui la direcció esportiva treballa per intentar renovar. El Girona va pagar cinc milions d’euros pel jugador al Dinamo, que hauria de rebre el 50% del que entri a Montilivi en cas d’una hipotètica venda futura.
L’autor del gol 200 i 300 del Girona a la màxima categoria va agafar el relleu de Rodrigo Riquelme, protagonista del número 100. El madrileny, actualment, al Betis va marcar-lo en la derrota al camp de l’Almeria (3-2) l’octubre del 2022. L’honor de fer el primer va correspondre a Cristhian Stuani en l’estrena contra l’Atlètic, l’agost del 2017 (2-2).
