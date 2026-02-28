Girona FC: Una passió que es transmet de mares a fills i de fills a pares
Un estudi de LaLiga destaca que el 33,5% dels aficionats del Girona ho són per una dona
Un estudi de LaLiga, el qual s’ha donat a conèixer a través de la campanya «42 llegats, 42 formes de guanyar», situa el Girona com un dels clubs on la passió pel futbol es transmet de forma més diversa i bidireccional. A Montilivi, hi ha múltiples herències: familiars, territorials i generacionals.
Aquesta jornada, LaLiga continua l’activació de la campanya a l’estadi blanc-i-vermell en l’encontre entre el Girona i el Celta de demà (21:00 h), on un total d’onze socis que porten més de 20 anys sent fidels al Girona, més l’acompanyant que triïn, han estat agraciats en un sorteig que va dur a terme el club i sortiran al mig del camp fent costat a l’equip titular a la gespa en la prèvia del partit.
El paper de la dona
Un dels trets més diferencials a Girona és el paper de les dones en la transmissió del sentiment blanc-i-vermell. Mentre que a nivell estatal un 16,24% dels aficionats reconeix haver heretat la seva passió per un club de qualsevol dona de la família -no només mares, sinó també àvies, tietes o germanes-, Catalunya eleva aquesta xifra fins al 17,48%. No obstant això, el protagonisme femení es reflecteix especialment al Girona, ja que el 33,52% dels seus aficionats afirmen haver rebut l’afició per via femenina, una xifra que duplica la mitjana espanyola. Juntament al Girona, també sobresurten altres aficions com les de l’Sporting (30,87%), Deportivo (26,71%) i la Reial Societat (25,9%), confirmant una tendència creixent que visualitza el paper de les dones com a transmissores clau del llegat futbolístic.
La influència dels fills
L’estudi també revela que Catalunya destaca per una major presència de l’anomenada «herència invertida». És a dir, un 9,1% dels aficionats catalans reconeix haver-se fet seguidor d’un club per influència directa dels seus fills, una proporció superior a la mitjana nacional (6,13%). Aquest fenomen torna a reflectir-se a través de clubs concrets com el Girona (25,14%) i Deportivo (18,7%), els quals presenten percentatges d’herència invertida molt superiors a la mitjana espanyola (8,02%), coincidint amb la seva progressió esportiva en els darrers anys i evidenciant el paper de les noves generacions com a motor de transmissió del sentiment futbolístic.
En la majoria d’edat del Girona a la LFP, amb sis temporades, repartides en dues etapes -aquesta és la quarta consecutiva-, a Primera Divisió, el club observa com cada vegada més nens i nenes de les comarques gironines nascuts a partir del 2010 tenen el conjunt gironí de gran referent i això atrau també als seus pares, que empatitzen amb els colors i, fins i tot, es fan socis i abonats per anar a Montilivi en família.
