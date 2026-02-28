Míchel Sánchez: "Veurem si és millor o no que Ounahi sigui titular"
La novetat de la jornada ha estat la presència de Van de Beek fent una cursa continuada a la gespa de Montilivi
Míchel ja té al Celta entre cella i cella. El tècnic madrileny vol mantenir la dinàmica positiva d'aquest 2026, en què el seu equip no només s'ha revitalitzat i ha escapat de la zona baixa, sinó que presenta números de Champions: només Madrid i Barça han sumat més punts que el Girona. Per a aquest diumenge, el de Vallecas recupera a Joel Roca. Les baixes, les de llarga durada, són les de Juan Carlos, Ter Stegen, Portu i Van de Beek, a qui s'ha vist aquest diumenge fent cursa continuada en l'entrenament previ al partit que tindrà lloc a Montilivi. Tampoc no hi serà Àlex Moreno, que s'està recuperant, però al qual li queda poc. "La resta de la plantilla està bé", ha afirmat el tècnic, que valora la possibilitat de fer jugar Ounahi com a titular. "Ounahi recupera la forma d'una manera molt ràpida, veurem què és el millor, si és titular o no, però pel que fa al jugador, ell està preparat".
"El Celta és un dels millors equips amb pilota de la Lliga, està fent una temporada increïble, també a Europa. És un rival complicat i haurem de ser capaços de contrarestar el seu joc, que té molt ritme. Ho haurem d'aturar, i també intentarem dominar el partit. Haurem de fer un pas endavant, perquè necessitem molt els punts. Patirem i espero que la gent estigui al nostre costat al 200%", ha verbalitzat Míchel.
El marge de sis punts respecte al descens és el més gran del curs. "Estem fent les coses millor i tinc la sensació que l'equip es troba més segur, però queda molt. Ja he dit que nosaltres necessitem arribar al més aviat possible als 42 punts, perquè és l'objectiu més important per l'estabilitat del club. Hem de mantenir aquesta sensació de necessitat, perquè està tot molt igualat i hem de continuar fent punts. Sobretot a casa, els contraris s'han de sentir incòmodes".
Míchel també ha dit que no pensa en objectius ambiciosos. "Fa un any i mig que patim molt, i hem de ser capaços de fixar-nos un propòsit clar i aquest és que l'any que ve volem estar a Primera Divisió". Malgrat repetir-li la pregunta, ha evitat parlar una vegada i una altra d'Europa. "La temporada comença a l'agost i acaba al maig. Ara som onzens, veurem on acabem. El 2026 és molt bo, però abans hem passat situacions difícils. Hem patit molt, a dins i a fora. Ara hem d'estar tranquils, perquè això serà llarg. Si hi ha temps per a alguna cosa més que la salvació, no renunciarem a res, però l'objectiu és la permanència".
Els darrers minuts han penalitzat molt aquesta temporada. Ja va passar a Balaídos, en què el Celta va empatar en el temps de descompte, com el Sevilla i l'Alabès recentment. "Podem pensar que és futbol, o que necessitem alguna cosa més, o que els canvis han d'ajudar, o que hem de mantenir una estructura forta... El més important és controlar la teva manera de fer les coses. Contra el Sevilla, per exemple, va venir d'una relliscada d'Echeverri, i a sobre vam fallar un penal. A Vitòria potser sí que vam deixar el partit una mica obert. No recordo cada dia, però contra el Barça, a l'anada, ens marquen un golàs i no vam defensar molt bé. Però al que em refereixo és que el jugador ha de tenir la mateixa mentalitat en tot moment, més enllà del marcador. L'equip s'ha de sentir segur i amb confiança".
Un dels futbolistes que més ha evolucionat, sense dubte, és Vitor Reis. "Ha crescut molt, aquesta és la realitat. Sabíem que tenia un talent especial, però necessitava temps de joc i, de mica en mica, ha anat a més. Està en un gran moment de forma. El més important és el dia a dia, sempre dona el màxim; és un noi molt humil i amb ganes d'aprendre. El seu cap funciona molt bé, i per això està creixent. A nosaltres ens fa millors, i crec que serà un jugador top, d'equip gran". Míchel ha destacat el paper de "Blind i David López, que són dos jugadors molt intel·ligents per la meva manera de fer les coses. També ajuden a Francés i Arnau. Gràcies a ells, la resta pot aprendre".
