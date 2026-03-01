En Directe
Girona - Celta, en directe (1-2)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Celta que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
78' Ounaaahi!!! Però quina meravella és aquesta? Jugada estratosfèrica del jugador del Girona, que es desfà de tots els rivals possibles i prova un xut ajustat que refusa Radu amb una gran mà. A punt d'empatar el Girona!
76' Ounahi! Ho prova el marroquí però el seu xut surt fora, a prop del pal.
75' Abel Ruiz torna a tenir minuts. No jugava des que va participar el dia de l'eliminació a la copa al camp de l'Ourense. Aquesta temporada només acumula mitja dotzena d'aparicions.
73' Canvis també al Celta, amb Antañón i El-Abdellaoui a la gespa. Han deixat el seu lloc Jutglà i Fer López.
72' Toca reaccionar i Míchel fa canvis. Abel Ruiz i Echeverri entren al camp per Witsel i Vanat.
69' Fa el segon el Celta. Quina mala sort per al Girona! Bona acció d'atac visitant, amb centrada a l'àrea de Mingueza que Vitor Reis envia al fons de la seva pròpia porteria. El Girona ha de reaccionar sí o sí.
64' Sacseja l'equip Míchel. Lemar i Bryan Gil ja n'han tingut prou per avui. Entren en el seu lloc Ounahi i Iván Martín.
63' Bloca Gazzaniga el xut de falta de Mingueza. Continua l'empat al marcador.
60' No s'ha desanimat el Girona, que ha reaccionat i a punt ha estat de trobar el segon. Primer, Radu evita el gol davant del xut d'Hugo Álvarez. I just després, cacau de Blind que atrapa el porter. Bona resposta dels blanc-i-vermells.
59' Canvi al Celta. Se'n va Hugo Álvarez i entra Swedberg.
