Fran Beltrán i Witsel: L’estrena del doble pivot que marcarà el camí
El madrileny i el belga coincideixen en l’onze titular per primer cop aquest curs amb un mig del camp molt tàctic
Amb Fran Beltrán va ser arribar i moldre. El migcampista madrileny, gran desig de Míchel des que es va convertir en entrenador del Girona, va ser titular contra el Getafe (1-1) en el primer partit que va estar disponible com a nou jugador blanc-i-vermell. És a dir, sis dies després que fos anunciat el seu fitxatge procedent del Celta. Com va quedar demostrat, l’ex del Rayo té tota la confiança del tècnic de l’època que van coincidir plegats a Vallecas i només ha estat suplent els dos darrers encontres, entrant a la segona part, per precaució arran d’unes molèsties al peu. Ahir, en un dia especial davant l’equip que l’ha vist créixer les darreres set temporades i mitja -va deixar el Rayo per anar al Celta- va tornar a l’onze inicial i ho va fer per primer cop aquest curs al costat d’Axel Witsel. El belga s’havia perdut tres jornades per lesió i fins aquest passat diumenge tots dos havien fet parella, l’un o l’altre, amb Iván Martín. El basc, tercer futbolista de la plantilla amb més minuts (1.864), va ser el damnificat per donar pas a un doble pivot molt tàctic que marcarà el camí dels gironins d’aquí al final de maig.
L’«scout» de Míchel
Fran Beltrán, segurament, li va donar un cop de mà a Míchel per preparar el partit davant el Celta. El migcampista madrileny el coneix a fons i, segurament, va «fer una mica d’scout» com va apuntar Claudio Giráldez en la prèvia. L’entrenador del conjunt de Vigo va intentar que Fran Beltrán, «un jugador molt llest i intel·ligent», no tingués gaire clar què farien els seus, però després de molts minuts a camp propi per una pressió sufocant dels gallecs el de Seseña i els seus companys van interpretar que només li canviarien el ritme a l’encontre a partir de la pilota aturada. Va ser a través d’un córner, en una acció calcada a la visita a l’Alabès en la qual van intervenir Lemar, Witsel i Vanat, que el davanter ucraïnès va poder avançar el Girona. El belga, per la seva part, va donar l’assistència. El Celta, no obstant això, es va emportar els tres punts de Montilivi per un gran gol de Jutglà i les aturades de Radu.
Tant Fran Beltrán com Witsel van disputar tot el duel sencer. Cadascú aportant el millor de si; el madrileny sabent on estar en cada moment i el belga posant-hi el bon criteri amb l’equilibri necessari. Iván Martín també va tenir l’oportunitat al segon temps, però va ser substituint Lemar i no cap dels dos pivots. Míchel va deixar entreveure que Fran Beltrán i Witsel ja no s’han de moure del mig del camp del Girona.
