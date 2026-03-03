Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona amplia el límit salarial després del mercat d'hivern a quasi 77 milions

La Lliga fa públics les partides destinades a la plantilla i el conjunt gironí veu com el millora en més d'un milió i mig

Fran Beltrán és un dels jugadors que han arribat al Girona aquest gener

Fran Beltrán és un dels jugadors que han arribat al Girona aquest gener / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Com és habitual cada temporada per aquestes dates, la Lliga ha fet públics com han quedat els límits salarials (Límit de Cost de Plantilla Esportiva) un cop tancat el mercat d'hivern. El Girona ha vist augmentat el seu marge per a primer equip, cos tècnic i filial, en més d'un milió i mig (1'517) per passar dels 75'442 milions d'euros que tenia al setembre als 76'959 milions d'ara. Tot plegat manté el conjunt gironí com l'onze millor límit salarial de Primera Divisió. El més alt correspon al Madrid amb 761 milions per davant dels 432 del Barça, que millora en gairebé vuitanta.

Aquest mercat d'hivern, el Girona ha incorporat Fran Beltrán, Echeverri i Ter Stegen, que ha estat substituït per Rubén Blanco. Per contra, han sortit el porter Livakovic i els colombians Yáser Asprilla i Jhon Solís.

