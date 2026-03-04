Vanat balla al ritme dels millors: ha fet els mateixos gols que Vinicius i un més que Julián Álvarez
Amb sis gols aquest 2026, el davanter ucraïnès s’enfila ja fins als nou i es cola al Top10 de màxims golejadors de la Lliga
Perdre mai agrada. A ningú. S’ha de ser mesell perquè després d’una derrota algú se’n vagi content a casa. No obstant això, hi ha derrotes i derrotes. La de diumenge passat del Girona contra el Celta va empipar, però no va ser tan dolorosa com d’altres, bàsicament perquè les ensopegades dels rivals deixen la distància amb la zona de descens al mateix lloc, a sis punts. A més a més, les sensacions van ser bones i tant Míchel com Giráldez van reconèixer que el partit era més d’empat o victòria gironina que no pas de derrota. A partir d’aquí i conscients que per a aspirar a quelcom més que no sigui la salvació caldria encadenar una ratxa de resultats espectacular, toca analitzar les coses positives que va deixar el partit. Una és la confirmació del bon moment de forma de Vladyslav Vanat. El davanter centre ucraïnès va fer el seu novè gol de la temporada -amb el de Copa arriba als deu- i entra al Top10 dels deu millors golejadors de la Lliga. No, no serà pas pitxitxi com el seu compatriota, Artem Dovbyk, que en va fer vint-i-quatre el 2024, però el 2026 de Vanat és d’allò més productiu. Tant és així, que dels nou gols, sis han estat a partir de l’any nou: Mallorca, Osasuna, Espanyol (2), Alabès i Celta.
Vanat és lluny dels vint-i-tres de Mbappé, els setze de Muriqi o els tretze de Lamine Yamal. Ara bé, fer nou gols a Primera no és gens senzill. Per contextuar-ho una mica més, hom s’adona que Vanat ha fet els mateixos gols que Vinicius o Sorloth i més que Álvarez (Atlètic) o Mikautadze (Vila-real), que n’han marcat vuit. L’ucraïnès del Girona també està per davant del Cucho Hernández (8) i Antony (7) del Betis, Boyé (7) de l’Alabès, Rafa Mir (7) de l’Elx, Hugo Duro (7) del València, Guruzeta (6) de l’Athletic, Griezmann (6) de l’Atlètic o Roberto (5) i Kike García (5) de l’Espanyol. Noms de davanters centres titulars i contrastats a la Lliga que han vist com el despertar golejador de Vanat els superava en el rànquing de màxims realitzadors.
En aquest sentit, només hi ha set clubs de Primera que tinguin jugadors que arriben o superen les nou dianes. Són el Madrid amb Mbappé (23) i Vinicius (9), el Barça, amb Lamine (13), Ferran Torres (12) i Lewandowski (11), el Mallorca amb Muriqi (6), Osasuna amb Budimir (12), el Celta amb Borja Iglesias (10), el Vila-real amb Moleiro (9) i l’Atlètic amb Sorloth (9).
Els problemes físics d’Stuani i Abel Ruiz han deixat sense pràcticament competència Vanat com a davanter centre titular del Girona. L’ucraïnès va arribar el darrer dia de mercat d’estiu a canvi de disset milions i en el seu debut va marcar a Balaídos (1-1) però, lògicament, li costava entendre el joc de l’equip i també entendre’s amb els companys i l’entrenador per un tema de llengua. Amb el temps, i tenir un soci inseparable com Tysgankov a la plantilla, Vanat ha anat familiaritzant-se amb la manera de jugar del Girona i cada cop se’l veu més feliç a la gespa. Els números així ho demostren. El dubte és saber ara fins on arribarà. Si superarà la desena, si atraparà els tretze del Castellanos, si s’acostarà a la vintena...
Una jornada «retro»
D’altra banda, la Lliga ultima una jornada temàtica especial en què els clubs jugaran amb samarretes d’inspiració retro. A part de les equipacions, les pilotes i l’ambient als camps s’acostaran al futbol dels anys noranta. La idea, ja aprovada, podria veure la llum a mitjans abril coincidint amb la visita del Girona al Bernabéu. Falta només la confirmació de la data.
