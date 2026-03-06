Bryan Gil es lesiona al genoll i està pendent de proves
Míchel, a falta de confirmació, pot perdre l’extrem un mes com a mínim
Contra el Llevant, Bryan Gil és la principal baixa del Girona. “Ha caigut a l’entrenament i li han de fer proves. Ha estat mala sort, només havia relliscat”, ha explicat Míchel. El jugador s’ha fet mal al genoll dret i en les pròximes hores se sabrà l’abast de la lesió, que podria ser important i enfilar-se al mes de baixa. Àlex Moreno tampoc no hi serà. “Està molt just per arribar al partit, necessita una mica més de temps”. A Van de Beek, els darrers dies, se l’ha vist al camp. “Però encara li falta”, ha dit.
“Serà un partit complicat, com tots. A Primera tothom lluita i necessites sempre la teva millor versió. Vull que l’equip estigui concentrat, miri cap endavant i sigui capaç de jugar a camp rival, fent una molt bona pressió després de pèrdua, dominant el joc. En defensa, caldrà vigilar els espais, perquè ells són profunds i ataquen l’esquena. Ho hem d’aturar”, ha resumit el de Vallecas. “Serà de màxima necessitat, perquè estem lluny d’on volem arribar, que no és cap altra cosa que la salvació. El repte és complicat per als 10-12 equips immersos. Hem de sumar”, ha afegit.
“M’imagino qualsevol cosa, a la segona volta. Tots els equips tenen recursos per guanyar. Hi ha molta igualtat i crec que hem de continuar amb la mentalitat de necessitat i guanyar cada punt. No sé si en necessitarem més de 42, però aquesta xifra ens donarà tranquil·litat. Segur no estic, perquè hi ha molts equips en la mateixa situació. Si un guanya, un altre perd: tothom no pot guanyar. Però més o menys anirà pels 42”, ha continuat Míchel, a qui no el va sorprendre la victòria del Getafe al Bernábeu. “Passaran coses, segur. Nosaltres hem de fixar-nos en el que podem controlar i fer-ho millor”.
Val més que tres punts, el duel? “No mirem els enfrontaments directes. Necessitem 42 punts i mirar-nos a nosaltres. El Llevant no és un rival directe específic, és un rival directe com tothom. Nosaltres tenim al cap els 42 punts i hem d’arribar aquí”. A l’hora del partit, s’espera una pluja intensa. “El camp estarà bé, que és el més important. La pluja serà bona si no fa molt vent. Amb vent és com menys m’agrada jugar. I respecte a l’horari, és bo. La gespa serà ràpida, però encaixa amb la nostra manera de jugar. És anecdòtic, no ho controlem”.
El 0-4 de l’anada no compta. “No existeix la revenja. Aquell dia van passar moltes coses i ha passat molt temps. El de demà és un partit més i volem guanyar-lo. Sense més ni més. Ni he mirat el partit de la primera volta, perquè hi ha moltes diferències. Nosaltres hem canviat, I ells també, amb entrenador nou inclòs. No té res a veure. Com altres dies sí que ho faig, aquest cop he mirat els darrers partits del Llevant, no el nostre”, ha explicat Míchel, content amb l’evolució de l’equip. “Si som capaços de fer la nostra millor versió, podem guanyar. Però ho penso sempre, això. Treballem pensant en com fer-li mal al rival, i hem de millorar, perquè en defensa, el 2026, ho hem fet bé fins que va arribar al Barça. Darrerament hem rebut quatre gols que hauríem d'haver evitat, i penso que ho hem pogut fer millor. És un toc d’atenció perquè guanyar al Barça està molt bé, però hem de continuar treballant plegats. Als jugadors els he dit que hem d’entendre el joc com havíem fet fins allà, on tothom sentia la necessitat. Ens ha d’anar la vida en cada jugada”, ha finalitzat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra