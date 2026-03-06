Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
gasolineres barates Gironaocupes GironaRyanairfestival StrenesJordi RocaRally Costa Brava
instagramlinkedin

El Girona torna al Ciutat de València set anys després

El conjunt gironí no visitava el Llevant d’ençà del 2-2 del gener del 2019 en què van marcar Portu i Aleix Garcia

Des de llavors, no han tornat a coincidir ni a Primera ni a Segona A fins aquesta temporada

Borja García rep la pressió de Campanya durant el 2-2 del gener del 2019, la darrera visita al Llevant

Borja García rep la pressió de Campanya durant el 2-2 del gener del 2019, la darrera visita al Llevant / Juan Carlos Cárdenas/Efe

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona torna demà al Ciutat de València set anys, dos mesos i un dia després de la darrera vegada. Aquell dia, els gironins es van avançar dues vegades al marcador gràcies a Portu (0-1, m.30) i Aleix Garcia (1-2, m.71), però un gol a les acaballes de Coke va salvar un punt pel Llevant i va evitar la victòria dels d’Eusebio Sacristán. Tot i jugar amb superioritat numèrica més de vint minuts gràcies a l’expulsió de Coke, el punt es veia prou positiu (2-2). Era el penúltim partit d’una primera volta que els gironins tancarien a només dos punts de les places europees i amb set d’avantatge respecte al descens. Tot era il·lusió a Montilivi per a una afició que vivia tot just la segona temporada a Primera Divisió i que somiava, ingènuament, arribar a l’Europa League. Una segona volta esgarrifosa amb catorze derrotes, un empat i tan sols quatre victòries (13 punts) va condemnar l’equip al descens. Curiosament, l’enterrament de les opcions, reals, de salvació va ser a Montilivi en un 1-2 letal davant el Llevant que deixava la darrera jornada a Vitòria com un tràmit en què ni els més optimistes somiaven en una carambola impossible.

Migue, Raúl Martín i Cañas, recriminen a Geijo que s'aixequi durant l'1-1 del curs 2008-09

Migue, Raúl Martín i Cañas, recriminen a Geijo que s'aixequi durant l'1-1 del curs 2008-09 / IGNACIO HERNANDEZ

D’ençà d’aquell dia, el Girona no ha tornat a visitar el Nou Estadi valencià. Les circumstàncies han fet que mentre el Girona ha estat a Segona, el Llevant era a Primera i que quan els gironins van tornar a la màxima categoria el juny del 2022, els granotes en van baixar. Sis temporades, doncs, sense veure’s les cares més enllà de l’infaust 0-4 de la primera volta a Montilivi en què Witsel (m.30) i Vitor Reis (m.46) van ser expulsats i no hi va haver partit. Del darrer duel a València, el gener del 2019, Portu i Stuani són els únics supervivents a la plantilla del Girona. Cap dels dos, tanmateix, hi serà demà per lesió. Per part local, l’únic que continua a l’equip és el veterà José Luis Morales.

Les visites del Girona al Nou Estadi a Primera Divisió es compten doncs amb un parell de dits. L’empat d’aquell dia i la victòria del curs anterior amb Pablo Machín a la banqueta. Llavors, els gols de Borja García i Stuani van certificar el triomf gironí malgrat la diana final de penal d’Ünal (1-2). Així doncs, el balanç a Primera és ben positiu pels gironins. Tanmateix, si ampliem el focus a Segona A i Segona B, la cosa ja s’enterboleix. El Girona només hi ha guanyat un altre cop al feu llevantinista i va ser l’any 1941 a Segona (1-2), a banda d’un 0-1 (Martín Abad) a la Copa el 1979 per signar un expedient global de tres victòries, cinc empats i nou derrotes en disset visites.

Aixafaguitarres el 1994

Notícies relacionades i més

Algun dels darrers duels més recordats de l’època moderna a la categoria de plata són l’1-1 del curs del retorn (2008-09) en què Chechu Flores, al tram final, va fer el gol de l’empat o un 3-2 en què el Llevant va remuntar dos cops els gols de Kiko Ratón i Tortolero. Menció especial per a un Llevant-Girona de Segona B, del curs 1994-95. Aquell 4 de desembre del 1994, el Llevant tenia l’oportunitat de batre un rècord històric estatal de victòries consecutives en un inici de Lliga. N’encadenaven tretze i veien la visita del Girona, penúltim i ja força despenjat, com una gran oportunitat per fer història al futbol espanyol. Trenta mil persones es van aplegar al, llavors, Nou Estadi. Nan Ribera va començar a fer la guitza amb l’1-1 i ja amb 2-1 pels valencians, l’uruguaià Fernando Barboza es va treure la màniga un golarro des de fora l'àrea per fer el 2-2 definitiu i glaçar l’estadi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents