En Directe
Llevant - Girona, en directe (1-0)
Segueix en directe la narració del partit Llevant - Girona que es juga a l'estadi Ciutat de València
Resultats i classificació de Primera Divisió
66'. Doble canvi al Llevant: Etta Eyong i Arriaga per Espí i Romero
63'. Canvi al Girona: Ounahi per Arnau
62'. Ryan salva l'empat a cop de cap de Francés!
59'. Vermella directa a Olasagasti per una entrada a Vanat
58'. Tsygankov s'intenta avançar a Dela, però acaba tocant la pilota i aquesta es perd per damunt del travesser
55'. Doble canvi al Girona: entren Francés i Roca per Rincón i Echeverri
51'. S'avança el Llevant. Espí remata sol a l'interior de l'àrea i supera Gazzaniga
46'. Comença la segona meitat
Descans amb el 0-0 inicial. El Girona és millor amb pilota i el Llevant ha gaudit d'ocasions sobretot després d'errors gironins. La sensació és que l'empat és just, i que segurament tots el signaríem
45+3'. Tall providencial d'Arnau quan Víctor enfilava porteria
