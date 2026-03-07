En Directe
Llevant-Girona: Joel Roca salva un punt agònic en l'afegit (1-1)
L'extrem de Camprodon fa l'empat en l'afegit, validat pel VAR, després que inicialment fos anul·lat per un possible fora de joc posicional de Vanat
Els de Míchel juguen l'última mitja hora contra deu per l'expulsió d'Olasagasti però amb prou feines han creat perill
Enmig de la mascletà de les falles, el Girona ha entrat i ha sortit del Ciutat de València sense fer soroll. L’empat d’aquesta tarda davant el Llevant (1-1) ha deixat indiferents als de Míchel, que sumen un punt més per apropar-se a l’objectiu de la permanència -ja només en faltarien onze per arribar als 42-, però que, no obstant això, desaprofiten una oportunitat ideal al camp del pitjor local de Primera. Els ha faltat pólvora als gironins. Sense que Vanat aconseguís encendre’s, veient frenada la seva ratxa golejadora en topar amb la defensa del conjunt granota, ni Stuani, lesionat, l’equip blanc-i-vermell ha hagut de reaccionar a un gol de Carlos Espí, després de diversos avisos dels locals, i no ho ha fet fins al temps de descompte. L’expulsió d’Olasagasti a falta de mitja hora pel final ha aplanat el camí i Joel Roca, qui més hi ha cregut, ha rescatat al Girona en el temps afegit amb un agònic gol, en una acció que ha tingut de tot. En primera instància l'alegria gironina ha estat esvaïda quan l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc posicional de Vanat en el xut. Una posició antireglamentària, que ha estat revisada pel VAR i posteriorment concedida, ja que el davanter ucraïnès no obstaculitzava la visió del porter Ryan. El punt és el mal menor, tenint en compte que el Mallorca, que guanyava 0-2, ha empatat a Pamplona (2-2) i que, per tant, el descens es manté a sis punts.
Les penes no vénen mai soles. Bryan Gil era la principal baixa del Girona per visitar el Llevant al Ciutat de València per una ruptura parcial del lligament lateral intern del genoll que el tindrà més d’un mes aturat i s’esperava, per tant, que Ounahi per fi fos titular ocupant el lloc que deixava l’extrem andalús a l’onze. El mitapunta marroquí, però, també va notar una molèstia al quàdriceps mentre entrenava, per la qual cosa, tot i que els serveis mèdics van descartar cap lesió, Míchel ha optat per la prudència i l’ha reservat pel pogués passar a la segona part. La novetat, doncs, ha sigut un Echeverri que hauria de dosificar la seva explosivitat.
No ho ha tingut complicat, d’entrada, el petit diable argentí. El Girona, que ha tingut veritables problemes per sortir des del darrere i arribar a l’àrea d’un conjunt granota molt ben posicionat al terreny de joc i amb dues línies defensives clares, ha vist en les botes de Tsygankov el camí per trobar la porteria de Ryan. L’extrem ucraïnès ha provat un xut que ha anat directe a les mans de l’internacional asutralià. Tampoc ha estat encertat Witsel, amb una rematada un pèl tova en la sortida d’un córner.
Els de Míchel eren protagonistes o, com a mínim, ho intentaven -amb gairebé el 60% de la possessió-, però les ocasions més clares de la primera part han estat del Llevant, atent i ràpid en la transició. Paco Cortés ha obligat Gazzaniga a intervenir per desviar un cacau de l’extrem andalús després d’una gran jugada individual per la banda. Encara més perillosa ha estat l’ocasió de Matías Moreno, qui també s’ha inventat una rematada en solitari arran d’una paret amb Iván Romero que ha sortit fregant el pal. O el tret d’Olasagarti, que el porter argentí ha refusat amb certes dificultats. No obstant això, el Girona en podria haver tingut unes quantes més quan hi ha posat un punt més d’intensitat. Una possessió llarga ha acabat amb un xut desviat de Fran Beltrán just quan s’havia aconseguit desestabilitzar la defensa local sense donar feina, això sí, a Ryan, a part del primer xut de Tsygankov.
Els mèrits ofensius del Llevant s’han traduït ben aviat a l’inici del segon temps en un gol de Carlos Espí. Blind i Vitor Reis han badat deixant rematar pràcticament sol el davanter granota entre els dos. Abans, Paco Cortés havia tornat a intimidar Gazzaniga.
Anar per darrere al marcador no li ha agradat gens a Míchel, que ha reaccionat immediatament amb un doble canvi. Francés i Joel Roca han substituït Hugo Rincón, amonestat, i Echeverri, que no ha aprofitat gens la primera titularitat.
Sense esperar-ho, els gironins s’han trobat amb una vida extra a falta de 30 minuts pel final arran de l’expulsió d’Olasagasti amb vermella directa per una entrada sobre Vanat. Llavors sí, el tècnic del Girona ha decidit gastar l’última bala amb l’entrada d’Ounahi al terreny de joc i canviant el dibuix amb defensa de tres i dos carrilers. L’internacional marroquí havia de posar-hi la seva màgia.
Quan els de Luis Castro han analitzat la situació, automàticament han fet un pas enrere. Un cop de cap de Francés ha obligat Ryan a sortir. El Llevant tornava a estar tancat al darrere. Una centrada de Tsygankov s’ha enverinat, però no ha trobat la direcció correcta. Faltava una rematada amb veritable perill. Com la de Joel Roca, que Ryan ha tret amb els dits per damunt del travesser. Al Girona li ha entrat la pressa i ja se sap.
L’equip blanc-i-vermell ha apostat per jugar més amb el cor que no pas amb el cap i res li ha sortit bé. Ni a Witsel, amb un pal que d’haver entrat, segurament, s’hauria revisat per possible fora de joc. Sí que ho ha fet la rematada de Joel Roca. El de Camprodon ha estat el més incisiu.
FINAL al Ciutat de València! Bon punt!
98'. I Vitor Reis perdona l'1-2!
EL DONAAAAAAAAAAAAAA! GOL DE JOEL ROCA!!
96'. L'àrbitre se'n va al VAR a mirar la jugada
94'. Anul·lat el gol de Joel Roca
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JOEL ROCA!
90+1'. Sis minuts d'afegit
90'. Rematada de Witsel al travesser!!
88'. El Girona ho intenta, però no té cap mena d'inspiració
84'. Nova rematada de Joel Roca que desvia a córner Ryan
