Llevant-Girona: Prohibit ensopegar en un duel clau al Ciutat de València
El Girona, amb la baixa de Bryan Gil, té el propòsit de no deixar-se influenciar per la pressió que exercirà el Llevant, penúltim de la taula
Desplaçament complicat per al Girona al Ciutat de València, que esgota totes les opcions de permanència del Llevant, penúltim de la classificació (16.15 hores, Movistar LaLiga). Els homes de Míchel, després de capgirar una situació desesperant, han frenat en sec i tan sols han guanyat un partit dels últims sis. Malgrat tot, el marge amb la permanència és de sis punts. El conjunt granota va trencar la setmana passada una dinàmica de quatre derrotes consecutives, i s’aferra a qualsevol acte de fe per salvar-se: està a cinc punts de l’Elx.
Queden 12 jornades per al tancament d’una Lliga en què els gironins estan ben posicionats per aconseguir l’objectiu de la permanència, però no deixen de patir contratemps inesperats. El darrer va ser la lesió al genoll de Bryan Gil, que l’apartarà de l’alineació, on s’havia convertit en un fix. No serà fàcil suplir la generositat física sense pilota, un rol que s’hauran de repartir els seus companys.
La peça que pot sacsejar l’onze inicial, després de brillar en les estones que va tenir contra l’Alabès i el Celta, és Ounahi, que ja no s’entendria que el madrileny el reserves més si no hi ha limitacions físiques pel mig. Amb la inclusió del doble pivot format per Witsel i Fran Beltrán en el darrer partit, l’altra plaça en disputa se la juguen Iván Martín i Lemar. El golejador Cristhian Stuani continuarà fora, com Van de Beek, Portu, Artero, Juan Carlos i Ter Stegen.
El gironí Roger Brugué no participarà amb el Llevant per la trencadissa al lligament que el deixarà absent fins, com a mínim, el final de curs. Luís Castro tampoc no disposarà de Carlos Álvarez, la baixa més significativa, Pablo Martínez, Unai Elgezabal i Ugo Raghouber, però recupera a Kervin Arriaga. A l’anada a Montilivi, els valencians van arrasar aprofitant-se del mal moment blanc-i-vermell, que aquell dia va acabar amb nou homes i va perdre 0-4.
Feia molts anys que el Girona no s’apropava al Ciutat de València, des del curs 2018/19. De fet, allà ambdós es van jugar la salvació en un dramàtic duel a tomba oberta disputat a Montilivi, que va acabar en un funeral inesperat pels locals (1-2). En el partit disputat a l’estadi del Llevant, repartiment de punts (2-2), després dels gols de Portu i Aleix Garcia. L’últim cop que hi va guanyar va ser el novembre del 2017, amb Pablo Machín com a entrenador, amb rematades de Borja García i Stuani (1-2).
