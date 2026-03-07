Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Míchel Sánchez celebra l'empat: "Hem guanyat un punt"

El tècnic s'ha mostrat preocupat per l'atac del Girona

Míchel Sánchez al Ciutat de València / Ana Escobar/EFE

Tatiana Pérez

València (Enviada Especial)

El millor de tot ha estat, sens dubte, l’empat. «Hem guanyat un punt», celebrava Míchel al Ciutat de València (1-1). No sense mostrar-se preocupat per l’atac d’un Girona, que només ha estat capaç de superar la porteria de Ryan en el temps afegit malgrat jugar tota l’última mitja hora llarga de joc amb un home més per la vermella d’Olasagasti. «Des del minut u, la nostra intenció ha sigut dominar. El control del partit l’hem tingut nosaltres, però el Llevant ha fet un bon treball i hem generat menys del que hauríem. Portem molt pocs gols a favor (28) i el condicionant dels gols en contra (43) ens ha fet estar en una situació delicada durant bona part de la temporada. Hem millorat defensivament, però ofensivament continuem tenint dificultats i hem de millorar en això. Hem d’entrenar més. L’expulsió ens ha afavorit», ha comentat el tècnic blanc-i-vermell.

