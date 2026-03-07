Vitor Reis serà baixa contra l'Athletic
El brasiler ha vist la cinquena groga del curs al camp del Llevant i no podrà jugar dissabte que ve per sanció
Amb un cop de cap, gairebé al darrer segon de l'afegit, ha estat a punt de capgirar un partit que estava perdut. Al final, el Girona ha rescatat un punt que li permet continuar fent camí cap a la permanència. La següent etapa serà dissabte que ve (14:00) contra l'Athletic Club a Montilivi. El partit davant els bascos se'l perdrà Vitor Reis, que avui ha vist la cinquena targeta groga de la temporada i haurà de complir sanció. El central brasiler ha aguantat des del partit contra el Barça amb quatre targetes fins avui. D'aquesta manera, Míchel haurà de cercar un nou company a l'eix per a Blind. Francés o David López són les opcions.
