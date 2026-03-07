Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
borrasca Reginaexportacions GironaSant Joan de les AbadessesPapa MontserratIranagenda Gironagasolineres barates Girona
instagramlinkedin

Vitor Reis serà baixa contra l'Athletic

El brasiler ha vist la cinquena groga del curs al camp del Llevant i no podrà jugar dissabte que ve per sanció

Vitor Reis agafa Etta-Eyong en l'acció de la targeta

Vitor Reis agafa Etta-Eyong en l'acció de la targeta / Ana Escobar/Efe

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Amb un cop de cap, gairebé al darrer segon de l'afegit, ha estat a punt de capgirar un partit que estava perdut. Al final, el Girona ha rescatat un punt que li permet continuar fent camí cap a la permanència. La següent etapa serà dissabte que ve (14:00) contra l'Athletic Club a Montilivi. El partit davant els bascos se'l perdrà Vitor Reis, que avui ha vist la cinquena targeta groga de la temporada i haurà de complir sanció. El central brasiler ha aguantat des del partit contra el Barça amb quatre targetes fins avui. D'aquesta manera, Míchel haurà de cercar un nou company a l'eix per a Blind. Francés o David López són les opcions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents