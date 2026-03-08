El Girona B s’encalla amb el Mestalla (1-1)
El filial mereix més però empata contra l’equip que marcava la promoció de descens i hi manté la distància prudencial de sis punts
El Girona B va cedir un empat frustrant amb el València Mestalla, a qui va dominar durant gairebé tota la segona meitat a Vidreres. Gairebé, perquè la primera acció de la represa va servir a Mario per a avançar els visitants i capgirar el pla d’un filial que de seguida va treure el caràcter fins a aconseguir la igualada amb Garrido. El resultat manté la distància prudencial de sis punts respecte a la promoció de descens, marcada pels valencians, però evita poder engrescar-se mirant cap amunt.
Els de Quique Álvarez no van trobar la fórmula per a generar perill durant la primera meitat, amb una arrencada marcada per les faltes contundents de tots dos equips, de seguida carregats amb grogues. Les ocasions més clares van ser per al filial, amb xuts de Sarasa i Gibi des de la frontal i alguna centrada lateral. Cap, però, va exigir massa Jiménez, prou tranquil sota pals, com Sergi Puig, que tornava a la titularitat després de les molèsties a l’espatlla.
Ni Girona B ni Mestalla aconseguien intimidar el rival, però en la primera pilota de la represa Mario Domínguez va trencar el guió amb una rosca ajustada al pal llarg a què Puig, un pèl tapat, no va poder arribar. El filial va reaccionar guanyant terreny a camp rival i arribant amb perill. En només deu minuts ho van provar Javi, driblant dins l’àrea; Papa, amb una passada de la mort interceptada; i Gibi, dirigint al porter una canonada des de la frontal, primer, i una altra dins l’àrea que els companys ja celebraven, després.
La inèrcia va calmar-se, però el Girona B seguia duent la iniciativa. Les entrades de Nil i Garrido van oxigenar l’atac i el ‘9’, de fet, hauria igualat el matx després de guanyar l’esquena als centrals si no hagués caigut en un fora de joc just. La sort, però, somriuria a Garrido quan una rematada que, de fet, semblava anar a porteria, va rebotar en un defensa assegurant-li el gol.
Amb vint minuts de marge, hi havia temps per a la remuntada, però també per al gol visitant, com es va encarregar de recordar el Mestalla, però les més evidents van tornar a tenir Garrido de protagonista. El davanter no va connectar bones rematades a dues centrades de Nil: l’una, per baix, va fregar el pal, i l’altra, per dalt, va sortir bombejada. Sergi Puig també reclamaria atenció fent-se gegant davant Boyko per evitar un càstig que hauria estat injust.
La ràbia desembocaria en l’expulsió del porter del filial per fer un cop a un davanter valencià que se li havia creuat quan volia sacar ràpid. Pol Arnau va acabar sota pals en una imatge per a recordar l’eliminatòria de Copa entre Logroñés i Girona el 2024.
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó