Girona FC: l’afegit somriu després de molts disgustos
El gol de Joel Roca a València és tot just el segon punt que rescata el Girona aquest curs en un descompte en què n’ha perdut fins a set
Amb suspens, però va valer. Se’l va haver de mirar i remirar Cuadra Fernández a la pantalla del VAR per, finalment, adonar-se que Vanat no interferia en la trajectòria de la rematada de Joel Roca i donar per vàlid el gol del ripollès. Una alegria immensa per a un Girona que salvava els mobles contra el penúltim i sumava un punt valuosíssim. Haver perdut ahir a València hauria, alhora, revifat un rival a l’UVI com el Llevant a qui la victòria li hauria donat la vida. Després dels disgustos recents contra l’Alabès (2-2) o el Sevilla (1-1), ahir, l’afegit, per fi, va tornar a somriure als gironins en una temporada en què el temps de descompte ha dut més garrotades que no pas alegries.
El de Joel Roca (m.94) és tot just el segon gol que marca el Girona en l’afegit aquesta temporada i que li permet sumar. Ahir es va esquivar una derrota com també ho va fer Vitor Reis a Montilivi contra el Getafe (1-1). Aquell dia, el gol del brasiler, també al minut 94, va deixar un regust de boca ben bo per als de Míchel que, això sí, van fer més bon partit que pas ahir. A partir d’aquí, l’estadística assenyala que l’afegit ha castigat molt més els gironins que no pas beneficiat. Perquè el Girona ha perdut set punts més enllà del temps reglamentari -nou comptant el de l’Alabès (m.90)- aquesta temporada. Una xifra que ha penalitzat molt i fet que l’equip continuï mirant avall a la classificació.
La col·lecció de disgustos va començar a Vigo, a la quarta jornada quan Borja Iglesias va evitar el primer triomf del curs transformant un penal comès per Blind (1-1). La visita a Montjuïc també va acabar amb decepció de darrera hora quan Araujo va desfer l’empat per donar el triomf al Barça (2-1). Una jornada després, seria el cuer Oviedo qui aixafaria la guitarra a Montilivi després d’igualar (3-3) al minut 97 un partit que el Girona havia capgirat (del 0-2 al 3-2). Ja en són cinc. La llista de punts perduts s’ampliaria en les dues darreres sortides a Sevilla i Vitòria. Al Sánchez Pizjuán, els gironins no van saber tancar un partit on van ser molt superiors i van veure, no només com Kike Salas igualava (m.92) i, encara abans del xiulet final, Stuani desaprofitava un penal. A Vitòria fa quinze dies, seria Boyé qui, en el darrer minut (m.90), aigualia la victòria del Girona (2-2). Ahir, va tocar cara.
