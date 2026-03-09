Girona FC: 2 punts (i gràcies) contra els pitjors equips de Primera
Amb el cuer (Oviedo) i el penúltim classificat (Llevant), el Girona ha esgarrapat només un parell d’empats i a última hora
Vistes les dificultats, entrebancs i passos en fals de la pretemporada, moment de construir la plantilla, i paït un inici de competició marcat per marcadors i un rendiment per oblidar, ben aviat va quedar ben clar que l’objectiu d’aquest Girona no podia ser pas cap altre que el d’abraçar la permanència i salvar la categoria. Avançat el calendari i amb la primavera a tocar, la realitat de l’equip explica que la fita és cada vegada més a prop. Amb els punts com a prioritat, en són ja 31 per als blanc-i-vermells, que al llarg del curs les han vist de tots colors i han ofert actuacions de tota mena. Capaç de parlar-li de tu a tu al Reial Madrid i de doblegar al Barça a Montilivi, també és veritat que ha ofert dubtes a cabassos quan li ha tocat enfrontar-se amb rivals de la part baixa de la classificació. Equips que, almenys aquesta temporada, li han donat més d’un disgust al Girona, incapaç de guanyar als (actualment) pitjors equips de Primera. Ni contra Oviedo (cuer) ni Llevant (penúltim) s’ha aconseguit cap victòria, i això que ja s’han vist les cares a la primera i a la segona volta. Un balanç ben pobre, amb 2 punts de 12 possibles. Un parell d’empats que, a més a més, han arribat de manera agònica.
Dissabte passat, un gol de Joel Roca al temps de descompte i amb suspens afegit per la intervenció del VAR va permetre al Girona salvar els mobles al Ciutat de València, contra un Llevant que continua instal·lat en places de descens (1-1) i només ha guanyat 5 partits aquesta temporada. Un punt, l’únic que els gironins han arreplegat aquest curs amb el conjunt blaugrana, perquè a Montilivi al setembre la pel·lícula va ser de por (0-4). Pitjor li van les coses a l’Oviedo, cuer de Primera des de fa setmanes, amb 17 punts al sarró i només 3 triomfs després de 26 jornades (avui en jugarà la que fa 27). Doncs una de les poques alegries que aquest curs han celebrat els asturians va ser, precisament, contra el Girona. 1-0 al Tartiere en una tarda que els de Míchel, malgrat el control absolut del primer temps, van ser incapaços de generar perill. Van anar millor les coses a la primera volta? No massa. A Montilivi, empat i gràcies. La remuntada (del 0-2 al 3-2) feia tota la pinta que seria històrica però David Carmo ho va enviar tot a fer punyetes al minut 97 (3-3).
El 6 de 6 és possible?
El Girona ha jugat 27 partits aquesta Lliga i, de moment, ha estat incapaç de sumar el 6 de 6 contra cap rival. També és cert que encara hi ha oportunitats per davant per aconseguir-ho, però fins ara, no ha guanyat els dos partits que ha disputat contra el mateix adversari. S’ha desempallegat de València (2-1), Alabès (1-0), Reial Societat (1-2), Mallorca (1-2), Osasuna (1-0), Espanyol (0-2) i Barcelona (2-1).
De moment, el millor balanç fins ara són els 4 punts de 6 (per tant, cap derrota) que ha aconseguit en dues ocasions: a Espanyol i Alabès els ha guanyat a Montilivi, mentre que a l’RCDE Stadium i a Mendizorrotza hi ha sumat empats.
