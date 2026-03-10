Míchel busca una nova parella de centrals tretze jornades després
La baixa per sanció de Vitor Reis farà que Míchel hagi de trencar dissabte un eix central consolidat amb el brasiler i Blind, que jugaven plegats des de principis de desembre
Francés i David López, les alternatives, a més a més d'Arnau Martínez si
És, segurament, un dels jugadors més en forma del Girona i acapara molts elogis. Tot i això, l’etapa de Vitor Reis a Montilivi va començar amb alguns dubtes. Tímid, fred i acabat d’aterrar, i amb tan sols dinou anys, el brasiler arribava a un nou país, nou club i nou futbol després de ben poc temps a Anglaterra. De fet, no va ser titular en l’estrena contra el Rayo Vallecano i en els primers partits que ho va ser, va patir molt contra Vila-real, Sevilla i, Llevant, on va ser expulsat al m.46. A partir d’aquí, un cop complerta la sanció corresponent a Bilbao, Reis tornaria a l’onze i ja no en sortiria oferint un creixement futbolístic, físic i de confiança més que notable. Tant és així, que en les darreres jornades s’ha convertit en un baluard defensiu alhora que ha contribuït amb gols, com contra el Getafe, a la reacció de l’equip. Dissabte però, altre cop contra l’Athletic no podrà jugar. La cinquena targeta groga que va veure contra el Llevant li impediran enfrontar-se al conjunt basc i això farà, doncs, que Míchel hagi d’improvisar un nou eix defensiu.
La baixa de Vitor Reis trencarà la línia central que formava amb Blind i que feia tretze jornades ininterrompudes que repetia a l’onze. Al costat del neerlandès, el jove brasiler ha millorat tant en col·locació com en anticipació i perfeccionant en sortida de la pilota en unes excursions que trenquen línies que s’han convertit en marca de la casa. En aquest sentit, Reis i Blind acumulen vint-i-dos partits de Lliga compartint l’eix titular (1.931 minuts), els tretze darrers de manera consecutiva. És a dir, fa 1.170 minuts que el Girona juga amb Reis i Blind de centrals. Serà feina, doncs, de Míchel rumiar vejam com s’ho fa per suplir el brasiler.
La millora d’Àlex Moreno -es compleix la sisena setmana de baixa de les sis previstes per recuperar-se de la lesió al soli- hi podria ajudar perquè permetria situar el penedesenc al lateral esquerre i ubicar Arnau de central. De totes maneres, sembla complicat que Moreno formi d’entrada a l’equip després de gairebé un mes i mig fora de combat. A partir d’aquí, les alternatives són, en principi, prou clares: Alejandro Francés o David López. Fer una altra cosa com variar el sistema i endarrerir Witsel o situar Joel Roca de lateral esquerre, seria un invent. D’una banda, malgrat no ser titular des del desembre coincidint amb les derrotes contra l’Elx (3-0) i l’Atlètic (0-3), Míchel ha donat minuts a Francés gairebé en cada partit d’aquest 2026 per mirar d’aguantar el resultat. En total a la Lliga, Francés suma quinze partits, cinc dels quals de titular i només un de complet. A la Copa , també va disputar el partit sencer en l’eliminació conra l’Ourense CF(2-1),
Tampoc suma gaire protagonisme més un David López, a qui les lesions li estan fent la guitza més del compte aquesta temporada. El de Sant Cugat del Vallès, de trenta-sis anys, només ha jugat els tres primers partits de Lliga contra Rayo, Vila-real i Sevilla. A partir d’aquí, una lesió al bíceps femoral a principis de setembre i una recaiguda posterior l’han fet desaparèixer de l’equip. Amb l’entrada al 2026, tres mesos després, l’ex de l’Espanyol va tornar a les convocatòries de l’equip i, de fet, ara ja n’encadena deu de consecutives sense, això sí, haver tingut l’oportunitat de reaparèixer. Per tot plegat, doncs, es fa difícil pensar que Míchel el situï de cop ja a l’onze titular dissabte per suplir la baixa de Reis.
