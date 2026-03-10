OPINIÓ
Míchel descobreix que el Girona no té gol
Míchel va parlar clar al camp del Llevant: «Hem dominat, però ens ha faltat agressivitat a l’últim terç del camp. És un problema per a nosaltres. Falta gol i fer mal a l’àrea rival (...) Cal ser més contundents i mirar cap a porteria rival». De fet, ja havia deixat anar una pinzellada quan va perdre a Oviedo: «Ens ha faltat agressivitat a l’últim terç del camp». Míchel ha descobert que al Girona li falta gol! Em recorda al capità Renault a la mítica pel·lícula Casablanca quan exclama: «Quin escàndol, quin escàndol, he descobert que aquí s’hi juga!».
Només cal repassar l’historial dels jugadors del Girona per saber que la majoria no han tingut mai gol.
Bryan Gil. Ha marcat 17 gols en 227 partits de professional: quatre amb el Girona, cap aquesta temporada, en 3.645 minuts jugats. És un drama veure’l xutar a porteria.
Abel Ruiz. 54 gols en 308 partits. Balanç irrisori per a un davanter centre, tenint en compte que ha jugat a Segona B i a una lliga de segon nivell com la portuguesa. Amb el Barça Atlètic, va marcar 3 gols en 26 partits a Segona A, i 6 en 42 a Segona B. A la seva darrera temporada al Braga, va sumar 8 gols i va donar 3 assistències en 48 partits. Pau Víctor, jugador fluixet i que pertanyia al Girona, ja ha aconseguit 11 gols i 5 assistències en 42 partits.
Thomas Lemar. 12 gols en 105 partits, des que juga a Espanya.
Azzedine Ounahi. 13 gols en 142 partits al futbol professional (Angers, Olympique de Marsella, Panathinaikos i Girona). Amb els grecs, la temporada passada va marcar 5 gols en 37 partits; amb el Marsella, 3 en 59; i amb l’Angers, un en 24. Amb el Girona, n’ha fet tres.
Iván Martín. 13 gols en 261 partits, comptant dos anys a Segona B amb el filial del Vila-real. Només ha marcat un gol en les dues últimes temporades (i tan sols dues assistències en el mateix període).
Claudio Echeverri. Sis gols en 72 partits. El seu problema no és que no marqui, és que ha tingut una participació decisiva en el gol de l’empat del Sevilla i en el del Llevant dissabte passat.
Joel Roca. Vuit gols (sis amb el Mirandès) en 71 partits.
Axel Witsel. Set gols en les últimes set temporades.
Fran Beltrán. Deu gols en 344 partits, afortunadament un va ser el de la victòria contra el Barça.
Vladyslav Vanat. Va marcar 51 gols en 119 partits amb el Dinamo de Kiev. És una lliga de tercer nivell, per tant, la referència no és homologable a la Primera divisió espanyola (amb Ucraïna, dos gols en 16 partits). Amb el Girona, en porta deu (tres de penal), una xifra prou acceptable, però també és capaç de passar desapercebut en alguns partits, com dissabte a València. El seu rendiment no és proporcional als 17 milions que, sembla, va costar el seu fitxatge.
Viktor Tsygankov. És l’únic jugador de la plantilla que presenta unes bones xifres per la posició que ocupa: 19 gols i 20 assistències en els 108 partits que ha disputat amb el Girona.
Portu. Míchel no pot comptar amb ell, però només ha marcat 11 gols (nou dels quals van ser l’any del tercer lloc) en les últimes cinc temporades (168 partits).
Arnau Martínez. És defensa, però vull destacar que les seves xifres són millors que les de la majoria dels atacants del Girona: 10 gols en 187 partits.
Stuani. Deixo pel final al gran golejador del Girona. Les seves dades són espectaculars (145 gols en 303 partits des que va arribar a Montilivi), però, en aquests moments, gairebé no s’hi pot comptar. Una llàstima, però el final de la seva carrera és a tocar.
Aquestes dades estan a l’abast de tothom, no cal recórrer al Big Data. I no és ara el moment de les lamentacions. Quan es va obrir el mercat d’hivern, el Girona era l’equip més golejat de Primera (ara és el tercer) i el quart menys golejador (igual que ara). Per tant, el que està passant, ja se sabia llavors (defensa feble, atac estèril), i ni es va fer res per reforçar l’equip (Fran Beltran és l’únic que ha aportat alguna cosa) ni Míchel es va queixar. Mirin la reacció de dos dels equips que millor mercat van fer (Getafe i Osasuna). Ara, es tracta de prémer les dents amb una plantilla mal confeccionada.
