Tres penals i una gran crisi: les històries dels Girona-Athletic a Montilivi
Paulo Gazzaniga, Iván Martín i Eusebio Sacristán són tres dels noms propis dels partits entre el Girona i l’Athletic a l’estadi dels últims anys, un duel que es repetirà dissabte i que gairebé mai no ha deixat indiferent
Els Girona-Athletic Club a Montilivi han deixat algunes històries impactants en la memòria dels aficionats blanc-i-vermells. Des dels tres penals aturats per Paulo Gazzaniga la temporada passada, a la primera derrota del tram final del curs 2018-19 que va donar peu a un descens dramàtic, passant pel gol d’Iván Martín després de la greu lesió durant l’ascens a Tenerife, els enfrontaments entre uns i altres no han resultat indiferents. El de dissabte serà el sisè partit a l’estadi i el balanç somriu clarament a favor dels gironins: tres victòries, un empat i una única derrota són els precedents.
Paulo Gazzaniga va ser el gran protagonista del darrer Girona-Athletic, solucionat gràcies als tres llançaments des dels onze metres salvats per l’argentí. Va ser com un miracle, allò. O com tres, esclar. El primer va arribar al minut 28, i el va xutar Berenguer; el segon va ser al minut 56, i s’hi va atrevir Iñaki Williams; el tercer va ser producte de fer repetir el segon, i ho va intentar Ander Herrera. Tots tres van caure a la trampa de Gazzaniga, que quatre dies abans ja n’havia aturat un contra el Feyenoord a la Lliga de Campions.
La seva actuació va ser la flama que va encendre un partit decidit al minut 99 amb un altre penal, en aquest cas marcat per Cristhian Stuani. Montilivi també va veure un gol curiós, aquell dia, amb el marcat per Asprilla. Un gol pràcticament involuntari perquè més aviat buscava una centrada cap a Miguel Gutiérrez que, en fora de joc, va deixar passar la pilota. Padilla va reaccionar tard, i aquesta va acabar al fons de la porteria.
La protecció de Ziganda
El triomf del Girona ha sigut el denominador comú de les visites de l’Athletic a l’estadi. Ja en la primera, la llunyana temporada 2017-18, els de Pablo Machín van aclaparar el conjunt llavors dirigit pel Cuco Ziganda, que fins i tot va adaptar-se i canviar el sistema buscant protegir-se contra un equip, el blanc-i-vermell, que era considerat la revelació de la Primera Divisió. El 3-5-2 del sorià va causar sensació en la seva estrena a l’elit. Va ser una revolució que ni el mateix vestidor s’esperava que sortís tan bé. Aquell dia, la victòria va ser per 2-0, amb un doblet de Stuani, que acabaria l’any amb 21 dianes.
Un gol emotiu
L’altra victòria local va ser el curs del retorn a Primera, ja amb Míchel a la banqueta, el novembre del 2022. La va fer especial Iván Martín, que tornava als terrenys de joc després de la seva greu lesió a Tenerife, patida més de quatre mesos abans. El bilbaí va saltar al camp al minut 66 i marcaria al 75, després d’un contraatac mortífer, ampliant un marcador que havia obert David López. El partit acabaria 2-1 i tothom abraçaria Iván Martín, emocionat amb la seva acció, i que mantindria l’aura en la següent jornada, marcant també en la visita del Girona a Elx. Un any després, el del súper Girona que seria tercer a la Lliga, l’Athletic trauria un empat a 1 de la seva visita. Va ser un dels quatre partits a l’estadi en què els de Míchel no van confirmar els tres punts.
La gran crisi del 2019
El 29 de març del 2019, a mitja tarda, ningú no s’imaginava que el Girona d’Eusebio Sacristán tancaria l’any al pou de Segona. Faltaven poques hores per estrenar la jornada 29, els gironins tenien 34 punts i comptaven amb un marge de nou respecte al descens. La caiguda era impensable, però va ser una realitat.
Encara s’ho van pensar menys quan Stuani va avançar els blanc-i-vermells, que a la segona part recularien i veurien capgirat el marcador. Llavors va arribar la gran crisi, sense precedents, que aniria espantant i encongint el vestidor progressivament i provocaria nou derrotes en les deu últimes jornades. N’hi ha que encara tenen malsons, d’aquells mesos.
